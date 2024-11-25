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宜蘭礁溪微電影徵選金獎出爐 「分手旅行」抱走10萬元大獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
榮獲金獎的微電影「手分旅行」，不論在劇情鋪陳、取景、剪接技巧與演員表現都十分出色，獲得評審一致好評。圖／鄉公所提供
榮獲金獎的微電影「手分旅行」，不論在劇情鋪陳、取景、剪接技巧與演員表現都十分出色，獲得評審一致好評。圖／鄉公所提供

宜蘭礁溪鄉是旅宿觀光勝地，鄉公所藉由舉辦微電影徵選及攝影比賽紀錄山水人文美景，並在今天公布得獎作品及頒獎，微電影金獎由游聖城等人拍攝的「分手旅行」拿下，攝影比賽金獎則是黃啟淵拍攝的「火女神之舞」，作品將在礁溪車站月台地下道及鄉公所交心藝廊展出。

礁溪微電影徵選暨礁溪攝影比賽吸引許多攝影愛好者參與，今年總獎金高達30多萬元，微電影參賽作品16部影片、攝影比賽參賽作品達102件，報名很踴躍。

評審林易伸表示，這次參賽作品豐富，創作者也都很有想法，例如有異國戀情在礁溪、也有年輕人拚工作來到礁溪尋找動力、更有小朋友到礁溪找阿嬤的有趣故事、一對情侶分手前礁溪舊地重遊，內容包羅萬象，深具創意巧思。

林易伸說，榮獲金獎的微電影「分手旅行」，不論在劇情鋪陳、取景、剪接技巧與演員的表現都十分出色，獲得評審一致好評，劇中兩人在分手前把曾經去過的龍潭湖、抹茶山等景點，鄉公所舉辦的夏戀礁溪等活動走一遍，自然美景也隨之入境。

微電影得獎名單：金獎游聖城、李孟衍、魏立昀、黃喬治、張庭銨的「分手旅行」10萬元、銀獎林亭亘「真愛礁溪每一天」8萬元、銅獎賴仕哲「走心」5萬元、優等顏沐、林昱廷「礁溪三明治」1萬元、優等簡克穎、簡克璇、廖葵伊、廖蘿伊、楊子澄「奶奶的故鄉-礁溪」1萬元。

攝影得獎名單：金獎黃啟淵「火女神之舞」2萬元、銀獎吳秀玲「澤蘭宮.媽祖繞境煙火」1萬元、銅獎俞寶華「天使花園」5千元、優等李育珠「五峰旗瀑布步道之美」2千元、優等張哲睿「白雲村的紫鷺家族」2千元、優等吳秀玲「螢火蟲之夜」2千元。

鄉長張永德感謝來自各地的攝影愛好者參賽，透過微電影創作及攝影鏡頭結合創意發想，帶給觀眾對於這片土地更深刻的情感記憶，攝影得獎作品將以無框畫展示在礁溪車站月台地下道，同時也會在鄉公所交心藝廊展出，邀請全國民眾到礁溪感受慢活旅遊氛圍。

攝影組的得獎作品。圖／鄉公所提供
攝影組的得獎作品。圖／鄉公所提供
鄉長張永德（左）頒獎給攝影組金獎得主。圖／鄉公所提供
鄉長張永德（左）頒獎給攝影組金獎得主。圖／鄉公所提供
攝影金獎作品是黃啟淵拍攝的「火女神之舞」。圖／鄉公所提供
攝影金獎作品是黃啟淵拍攝的「火女神之舞」。圖／鄉公所提供
微電影金獎由游聖城、李孟衍、魏立昀、黃喬治、張庭銨的「分手旅行」拿下，抱走10萬元獎金。圖／鄉公所提供
微電影金獎由游聖城、李孟衍、魏立昀、黃喬治、張庭銨的「分手旅行」拿下，抱走10萬元獎金。圖／鄉公所提供

分手 宜蘭 微電影 攝影比賽 景點

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