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減少救護管路固定時間 花蓮消防發明裝置取得專利

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣消防局高級救護技術員吳冠廷（左）與救護義消謝欣伶（右），設計「複合式功能管路共構裝置」，有效固定患者置放氣管內管與鼻胃管，今年獲得鳳凰盃肯定。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局高級救護技術員吳冠廷（左）與救護義消謝欣伶（右），設計「複合式功能管路共構裝置」，有效固定患者置放氣管內管與鼻胃管，今年獲得鳳凰盃肯定。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮縣消防局高級救護技術員吳冠廷、救護義消謝欣伶，為固定患者氣管內管與鼻胃管，合作設計「複合式功能管路共構裝置」，經多次測試及生產，成功取得專利。今年更獲得第一屆鳳凰盃「消防實務設計獎產品組」優秀獎，希望能量產幫助患者與救護人員。

消防局表示，救護人員如遇到院前心肺功能停止案件時，除了心肺復甦術，EMT-P高級救護員則會放置氣管內管，並外接袋瓣罩甦醒球給予病患人工呼吸，到院後患者也有可能置放避免咬管的口咬器或鼻胃管、口胃管等，以利灌食、灌藥或引流使用。

吳冠廷表示，從事消防救護工作約11年，目前臨床上固定氣管內管可使用管路固定夾、口咬器合併使用膠布或彈性棉繩等，但容易在搬運過程管路滑脫、操作不便、皮膚壓傷等問題，且若救護環境不乾淨、空間不佳，也影響固定管線操作。

吳冠廷與謝欣伶為整合固定管路，2019年從到院前緊急救護角度出發，結合護理研發設計「複合式功能管路共構裝置」，並在2020年取得專利。

謝欣伶說，搶救患者生命與時間賽跑，插管後是否固定非常重要，於是發想設計能在到院前固定氣管內管的工具，以減少加固的時間，最後設計可整合到院前後管路的工具，讓患者舒適，也方便照護。

吳冠廷表示，設計過程從無到有不容易，期間問了很多人才讓設計逐漸成形，過程中實作試很多次，最後經過多次測試，及不斷地修正與討論，才研發成功。

吳盼此裝置透過鳳凰盃發表後，能先提供花蓮消防局救護員使用，若確實符合急救需求，未來希望可以量產，幫助更多人。

花蓮縣消防局高級救護技術員吳冠廷、救護義消謝欣伶設計「複合式功能管路共構裝置」，有效固定患者氣管內管與鼻胃管。圖／救護義消謝欣伶提供
花蓮縣消防局高級救護技術員吳冠廷、救護義消謝欣伶設計「複合式功能管路共構裝置」，有效固定患者氣管內管與鼻胃管。圖／救護義消謝欣伶提供
花蓮縣消防局高級救護技術員吳冠廷、救護義消謝欣伶設計「複合式功能管路共構裝置」，有效固定患者氣管內管與鼻胃管。圖／救護義消謝欣伶提供
花蓮縣消防局高級救護技術員吳冠廷、救護義消謝欣伶設計「複合式功能管路共構裝置」，有效固定患者氣管內管與鼻胃管。圖／救護義消謝欣伶提供

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