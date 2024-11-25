潛水衣大廠薛長興捐贈7730萬元 宜蘭「全齡風雨樂活館」今啟用

宜蘭經常下雨，在地全球知名潛水衣製造大廠薛長興集團有感於民眾外出運動不便，捐贈7730萬元委由宜蘭縣政府興建「全齡風雨樂活館」於今天啟用，白色圓型雨遮的半開放式外觀新穎，是全縣面積最大的全齡式風雨館場，未來包含長者及小孩等各年齡層都可來這裡活動筋骨，紓展身心。

位於羅東運動公園的薛長興全齡風雨樂活館，場占地5748平方公尺，建物面積3942.81平方公尺，結合滑梯、爬網及轉盤等各類遊具設施，區分成兒童活動區、長青活動區及共同活動區。建館源於集團總裁薛丕拱幾乎每天到運動公園走路健身，但遇上刮風下雨就很不方便，決定捐款建館。

因應多雨天候，設置鋼構頂棚，但沒有牆面以利通風，該工程於去年11月開工，原本補助6500萬元，後來薛總裁與縣府討論調整部分工程，再追加1200多萬元，總經費達7730萬元。

縣長林姿妙表示，讓民眾在安全的場所運動及遊憩是政府的責任，讓所有兒童、長者都能共同遊樂場館提供安全舒適的活動空間，她肯定這座場館是符合兒童、長者都能一同玩樂的友善遊戲場所，縣民雨天可以運動與活動的場地，全年齡層的民眾都能夠不畏風雨享受運動樂趣。

縣立體育場表示，樂活館是有雨遮的半開放式多功能運動空間，並配置兒童活動區（兒童沙池、地景滑梯、多功能攀爬遊具、鞦韆、彈跳床）、長青活動區的體健設施、共同活動區廣場可以做健康操、土風舞等運動，夜間照明會持續到晚間10點。