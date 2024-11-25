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基隆大武崙森林公園首期停車場有弊？沒水保卻通過驗收

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆大武崙森林公園第1期停車場，沒水保前市府通過驗收，市府表示將送司法追查。圖／教育處提供
基隆大武崙森林公園第1期停車場，沒水保前市府通過驗收，市府表示將送司法追查。圖／教育處提供

基隆市大武崙森林運動公園計畫第一期在110年已完工，但今年5月教育處因辦理評估設置管理站作業時，到場勘查發現停車場竟未設置排水系統，經查當初契約書應做水保計畫確沒做，前市府卻通過驗收，市府認為涉嫌違反水土保持法，將送司法單位釐清追究責任。

大武崙森林運動公園計畫第一期工程位北二高高速公路橋下，規畫內容包含高速公路橋下設置2座籃球場、兒童遊戲場、簡易極限運動公園及簡易停車場整理，以提供市民友善的運動空間，經費近2千萬元。

基隆市立體育場長林柏樹今天說，大武崙森林運動公園計畫第一期在110年完工移交安樂區公所管理，今年5月教育處因辦理評估設置管理站作業時，體育場到場勘查發現排水設施有問題，發文給水保機關的產發處調查，契約書應做水保卻未做水保計畫，涉嫌違反水土保持法，將依契約書及相關法令究責。

林柏樹表示，第二期市府也發現三項疏漏，第ㄧ是測量比例尺不符，影響細部設計。根據規定，設計須精確測量，進行細部設計應當使用大比例尺測量；然設計單位僅使用小比例尺，測量不準確，後續再次進行測量，恐造成工程延宕且增加市府成本。

林柏樹指出，第二是鑽探與水保計畫未辦理，影響水土保持與工程安全。依勞務契約服務內容，應辦理鑽探及水土保持計畫，但廠商均未進行相關作業，恐造成未來施工安全性；第三是交通維持計畫未提交，未履行契約約定事項。大武崙二期靠近高速公路，若有大量車輛出入需仔細考量交通維持計畫。

教育處表示，針對大武崙第一、二期發現相關疑義，將依循契約與相關法規續處，後續涉及影響公共安全或造成市府工程延宕、經費增加等不利情況時，市府將查處並依相關民、刑事法律究責及求償。

基隆大武崙森林公園第1期停車場，沒水保前市府通過驗收，市府表示將送司法追查。圖／教育處提供
基隆大武崙森林公園第1期停車場，沒水保前市府通過驗收，市府表示將送司法追查。圖／教育處提供

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