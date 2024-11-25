花蓮客運下月熄燈 2路線統聯接手

花蓮客運下月1日起走入歷史，僅存的1122花蓮—瑞穗與1142玉里—光復2條路線，將移交給統聯客運營運。公路局花蓮監理站長李明正表示，統聯接手後，班次、時間都和現在一樣。

花蓮客運成立於1958年，已營運66年，路線曾遍及花蓮縱谷、東海岸、北台東等，特殊路線包括每天限定的台中梨山「追霧巴士」，曾屬獨占市場。但太魯閣客運等業者2016年起在花蓮經營市區公車路線，失去獨占市場，且花蓮縣府2017年展開市區公車評鑑，花蓮客運評鑑成績欠佳，司機又缺人，營運情況不如先前好。

花蓮客運近年因服務態度不佳、準點率差、車內設施待改善等，考績常居乙等或未達乙等；2020年蘇花改通車後，北部5家客運業者陸續進駐花蓮，花蓮客運駕駛爆「出走潮」，又多次違反勞基法，只能將手上路線陸續轉交其他業者營運。

李明正說，花蓮客運因服務品質與大眾期待有落差，去年在豐濱發生1死5傷重大車禍；客運長年資金、人力不足，還發生減班、停駛，如今確定結束所有班車營運，未來是否以租賃車等方式服務，要再看該公司規畫。

本報記者致電花蓮客運，詢問是否會退出客運市場，業者回應「不清楚」，便掛電話。李明正說，監理站會輔導客運業者業務轉移，也會持續稽核接手的統聯車輛、服務等是否符合規定。