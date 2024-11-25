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宜蘭五峰旗坍方封閉 礁溪燈花季登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

礁溪溫泉燈花季即日起至明年3月2日，每天下午6時至晚間11時綻放浪漫燈海，圖為5公尺高的主燈「心繫礁心」。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪溫泉燈花季即日起至明年3月2日，每天下午6時至晚間11時綻放浪漫燈海，圖為5公尺高的主燈「心繫礁心」。圖／礁溪鄉公所提供
宜蘭礁溪五峰旗風景區受康芮颱風侵襲嚴重坍方，落石不斷，縣府宣布將封閉至明年9月；但礁溪溫泉燈花季即日起登場，一直持續到明年3月2日，每晚綻放浪漫燈海。

五峰旗瀑布水質清涼，含豐沛負離子，登山步道長約1公里，坡度平緩易於行走，沿途綠蔭遮陽，走到底可觀賞氣勢磅礴的瀑布。但因康芮颱風後山壁崩塌、落石不斷，施工估算須封閉到明年9月底，1到3層瀑布全區封閉。

遊覽車行程因此喊卡，攤販生意也受影響，怨聲載道，地方建議把攤販移至下方的停車場及遊客中心，有助整體改善景觀。縣政府與礁溪鄉公所表示，近日將邀攤商討論。

五峰旗風景區封閉，但進入泡湯旺季，礁溪溫泉區年度活動一波波展開，先由「礁溪溫泉燈花季」打頭陣，每晚6時至晚間11時綻放；接下來還有祈水感恩儀式、溫泉馬拉松、冬戀溫泉季與踩街嘉年華等活動。除鄉公所辦抽獎活動，各飯店業者、餐飲及伴手禮也有優惠。

鄉公所今年運用光雕裝置藝術打造燈花季4大展區，分布在溫泉、迎賓、地景及水景4處廣場，各具特色。例如溫泉廣場主燈「心繫礁心」有3座高約5米的光廊拱門，LED霓虹燈條層層交錯，光廊上方以「七彩溫泉魚」流光溢彩，帶出溫泉水流意象。鄉長張永德邀請遊客欣賞美麗燈景、泡湯、嘗美食、買伴手禮。

康芮颱風 溫泉季 落石

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