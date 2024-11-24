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中華隊12強奪冠 謝國樑、林沛祥將送千名學生大巨蛋觀賽

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中華隊奪冠，謝國樑、林沛祥宣布送千名學生大巨蛋觀賽。圖／基隆市政府提供
中華隊奪冠，謝國樑、林沛祥宣布送千名學生大巨蛋觀賽。圖／基隆市政府提供

為慶祝今晚中華隊擊敗日本奪冠，基隆市長謝國樑跟立委林沛祥宣布將送1000名學生職棒觀賽，培養更多明日之星。

市長謝國樑表示，將送至少1000名學生前往大巨蛋觀看職業賽事，為小選手提供職業觀賽，將給予年輕球員們最直接的指導和激勵，媒合資源為孩子提供多元運動體驗與跨縣市交流。基隆的棒球魂，必將繼續閃耀全台灣，未來期待見證更多的明日之星崛起，祝賀中華隊，為英雄們喝采。

基隆市發展棒球專項三級銜接，目前已有10校以基訓站、社團或運動團隊發展棒球。除了學校體育外，基隆市也積極推動棒球環境改造建設，今年7月向中央爭取改善基隆市立棒球場及附屬設施改善工程獲補助計1800萬元，未來會提供業餘聯賽、三級棒球聯賽及社區型休閒推廣賽事使用，培養優質各類型棒球人才。

謝國樑說，中華隊的奪冠之路，真的是令人熱血沸騰的一刻，隊員們在賽場上展現出了無與倫比的拼勁和團隊精神，一次次驚心動魄的比賽，讓每個台灣人都心跳加速，為之振奮。

議長童子瑋也在臉書表示，4：0奪冠，台灣做到了，今晚冠軍戰，林昱珉、張奕、陳冠宇完美封鎖，林家正、陳傑憲開轟，潘傑楷撲壘拚搶最想贏的第5分，還有每一位選手的精彩防守跟打線串連，「我們真的可以贏日本，棒球迷終於等到了這歷史性一刻！這麼團結的國家隊，真是讓人想哭！再次吶喊：冠軍是我們的！謝謝 TEAM TAIWAN 的每一位英雄！」

中華隊 大巨蛋 謝國樑

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