基隆今年推動容積移轉代金 首年2建案挹注市庫1.37億元

基隆市政府自今年1月起，推動容積移轉折繳代金機制，都發處表示，第1案帶來1.12億元收入，第2案有2千5百萬元挹注市庫，目前累計代金收入累1.37億元，市府完成代金金額評定後已核發容積移轉許可證明。代金所得將用於推動基隆捷運及重大都市發展建設，提升整體公共環境品質。

市府都發處表示，過往開發建築時建商如有容積需求可以透過捐贈私人公共設施保留地給市府換取容積，然今年1月1日起，基隆容積移轉折繳代金正式上路後，建商可以透過容積移轉代金新機制，直接向市府購買容積，減少過往尋找公保地之時間成本，同時解決私人捐贈之公共設施保留地位置分布零星、市府不容易整合開闢的問題。

今年首件容積移轉代金申請案，在安樂區大武崙一處建案，都市計畫使用分區為住宅區，基地面積近2500坪，基地鄰接12公尺寬的武嶺街，依法可移入容積上限為基準容積的30%，該案透過容積移轉折繳代金新制提出申請，為市庫帶來1.12億元的收入。

第二件容移代金申請案之都市計畫使用分區為商業區，地處基隆市中正區，為市中心少有可立即建築開發之土地。本件申請案鄰接11公尺寬義二路，基地面積近200坪，依規定可移入容積上限為基準容積的20%，申請人以全數繳納代金方式辦理容積移轉，有2千5百萬元。

市府都發處長謝孝昆說，容積移轉折繳代金機制在基隆市政府持續努力下，穩定運作且逐步見效，期望建立正向循環，為市民朋友打造良好的公共環境。

謝孝昆表示，代金收入將用於基隆捷運的相關開發、土地徵收等，可進一步推動重大市政建設。相較原有的捐地換容積的模式，容積移轉折繳代金機制的行政作業簡便快速，後續建設在協助市區老舊房屋改建時，也提供建商在都市更新開發時，財務計畫方案的另外選項。