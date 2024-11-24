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入冬系列活動熱鬧登場「礁溪溫泉燈花季」打頭陣 點亮璀璨夜景

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪溫泉燈花季主燈「心繫礁心」位於溫泉廣場，5米高的光廊拱門以七彩溫泉魚綴飾，流光溢彩，帶出溫泉水流意象，成為遊客打卡熱點。記者戴永華／攝影
礁溪溫泉燈花季主燈「心繫礁心」位於溫泉廣場，5米高的光廊拱門以七彩溫泉魚綴飾，流光溢彩，帶出溫泉水流意象，成為遊客打卡熱點。記者戴永華／攝影

進入冬天泡湯旺季，宜蘭礁溪溫泉區年度大型活動即將一波波展開，並由「礁溪溫泉燈花季」打頭陣，把熱鬧繁華市區街景點綴得繽紛亮麗，接下來還有祈水感恩儀式、溫泉馬拉松、冬戀溫泉季與踩街嘉年華等炒熱氣氛，除了鄉公所舉辦抽獎活動外，各飯店業者、餐飲及伴手禮也有優惠，帶動買氣。

礁溪鄉公所今年運用光雕裝置藝術打造燈花季4大展區，分布於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場。位於溫泉廣場的主燈「心繫礁心」是3座高約5米的光廊拱門，優雅弧線搭配多層次疊搭的LED霓虹燈條，層層交錯，光廊上方以「七彩溫泉魚」花燈綴飾，流光溢彩，帶出溫泉水流意象，成為遊客打卡熱點。

位於市區北側的迎賓廣場，運用繽紛色彩圓型泡泡燈飾閃動，彷彿一群小精靈悄悄從泉水中升起；溫泉廣場附近的湯圍溪步道、綠野溪廣場及地景廣場，以「光影泉徑」為設計主軸，結合自然環境與科技投影技術，遊客行經的路面會出現溫泉魚游弋的動態投影，彷彿與魚群共行；水景廣場以「七彩溫泉水」創作，將光影與水舞融合。

鄉長張永德表示，礁溪溫泉屬於碳酸氫鈉泉，沒有刺鼻硫磺味，泡過之後皮膚光滑柔細，素有美人湯之稱，已連續兩屆獲得台灣好湯-十泉十美金獎殊榮；「礁溪溫泉燈花季」也曾在2022年榮獲美國繆思設計大獎MUSE Design Awards-金獎。擁抱「雙金獎」加持的礁溪鄉，具有獨特且豐沛觀光資源，鄉公所藉由舉辦燈花季大型活動，歡迎大家欣賞美麗燈景、泡湯、嘗美食、買伴手禮，安排美好旅遊。

「2024礁溪溫泉燈花季」即日起至明年3月2日，每天下午6時至晚間11時綻放浪漫燈海。鄉公所搭配燈花季舉辦抽獎，民眾上「真愛趣礁溪」粉絲專頁，按讚分享文章並標註好友，即可參加抽獎，獎項有高級飯店住宿券、SPA泡湯券、雙人湯屋券、禮品提貨券、飯店餐券等，請關注粉絲專頁。

礁溪溫泉燈花季主燈「心繫礁心」位於溫泉廣場，5米高的光廊拱門以七彩溫泉魚綴飾，流光溢彩，帶出溫泉水流意象，成為遊客打卡熱點。記者戴永華／攝影
礁溪溫泉燈花季主燈「心繫礁心」位於溫泉廣場，5米高的光廊拱門以七彩溫泉魚綴飾，流光溢彩，帶出溫泉水流意象，成為遊客打卡熱點。記者戴永華／攝影
礁溪溫泉燈花季主燈「心繫礁心」位於溫泉廣場，5米高的光廊拱門以七彩溫泉魚綴飾，流光溢彩，帶出溫泉水流意象，成為遊客打卡熱點。記者戴永華／攝影
礁溪溫泉燈花季主燈「心繫礁心」位於溫泉廣場，5米高的光廊拱門以七彩溫泉魚綴飾，流光溢彩，帶出溫泉水流意象，成為遊客打卡熱點。記者戴永華／攝影

礁溪溫泉燈花季即日起至明年3月2日，每天下午6時至晚間11時綻放浪漫燈海，圖為5公尺高的主燈「心繫礁心」。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪溫泉燈花季即日起至明年3月2日，每天下午6時至晚間11時綻放浪漫燈海，圖為5公尺高的主燈「心繫礁心」。圖／礁溪鄉公所提供
礁溪溫泉燈花季即日起至明年3月2日，每天下午6時至晚間11時綻放浪漫燈海，圖為主燈「心繫礁心」。記者戴永華／攝影
礁溪溫泉燈花季即日起至明年3月2日，每天下午6時至晚間11時綻放浪漫燈海，圖為主燈「心繫礁心」。記者戴永華／攝影
溫泉廣場旁的紫色花廊。記者戴永華／攝影
溫泉廣場旁的紫色花廊。記者戴永華／攝影
水景廣場以「七彩溫泉水」創作，將光影與水舞融合。 圖／礁溪鄉公所提供
水景廣場以「七彩溫泉水」創作，將光影與水舞融合。 圖／礁溪鄉公所提供

迎賓廣場運用繽紛色彩圓型泡泡燈飾閃動，彷彿一群小精靈悄悄從泉水中升起。圖／礁溪鄉公所提供
迎賓廣場運用繽紛色彩圓型泡泡燈飾閃動，彷彿一群小精靈悄悄從泉水中升起。圖／礁溪鄉公所提供
「礁溪溫泉燈花季」即日起至明年3月2日，每天下午6時至晚間11時綻放浪漫燈海。記者戴永華／攝影
「礁溪溫泉燈花季」即日起至明年3月2日，每天下午6時至晚間11時綻放浪漫燈海。記者戴永華／攝影

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