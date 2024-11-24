中華隊爭12強賽冠軍 花蓮東大門夜市轉播發3千份加倍券

世界12強棒球賽冠軍戰今晚開打，中華隊決戰日本爭取冠軍寶座，花蓮縣政府下午5時在東大門夜市轉播賽事，並提前在現場發放3000份限量加倍券，民眾可先在夜市買好餐點，到場一起幫中華隊加油。

2024世界12強棒球賽由墨西哥、台灣及日本共同主辦，11月10日至11月24日登場，預賽分為A、B組，每組6隊將取前2名晉級循環賽，中華隊與日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲分在B組。

中華隊在預賽中一路過關斬，取得冠軍賽門票，今天晚上6時將在東京巨蛋決戰日本隊，縣府安排在東大門夜市共融廣場，架設大螢幕實況轉播賽事，邀請大家為中華隊加油。

今天在中華隊爭冠賽事直播前，原本現場預計發放1500份加倍券，不過為了讓「加油聲更加倍」，縣府再加碼1500份，今晚將發放3000份加倍券。