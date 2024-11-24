花蓮美崙工廠周邊刺鼻臭味飄1周 空汙分析結果30日出爐

花蓮市美崙地區居民日前持續聞到刺鼻異味，經查發現味道來自美崙工業區製造廠堆積物料，不慎悶燒冒煙出現沼氣飄散，花蓮縣環保局已勒令業者停工，並採樣鋼瓶氣體分析空氣汙染物質，報告預計30日出爐，環保局加強派員稽查採樣異味，如測定結果超標最高可罰2000萬元。

近日花蓮吹東北季風，美崙居民突然聞到「菸蒂泡水」的怪味，長達1周臭味飄散不去，環保局獲報調查源頭，才發現是來自台泥花蓮廠旁的固態燃料製造廠。

環保局表示，製造廠內堆置大量木屑、塑膠料、廢塑膠瓶等原料，底部蓄積沼氣，造成工廠11日夜間火警。滅火後仍持續悶燒，21日聯合稽查依法告發，並要求業者停止廠區內製程操作、加強灑水，不得開挖或打料，也要求廠方對悶燒物料提出廢棄物處置計畫書，加速移除改善。

環保局表示，目前已採樣氣體送合格檢測公司，分析空氣汙染物質，預計30日前提出檢測報告，每天也會稽查採樣，要求業者處理悶燒原料堆置區，並架設監視器即時影像持續監控。

另外，環境部及雲林環保局支援在廠區周界及下風區影響範圍，設置2輛空氣品質監測車（站）、7部移動式空氣品質感測設備（MOT），縣府每天派員使用三用氣體偵測儀，在廠區上風處、周界及下風處展開環境監測，並對周界異味稽查採樣，若測定結果超標，最高將裁處2000萬元。