基隆超高齡社會關懷據點104處 涵蓋率逾66%餐飲受歡迎

基隆市年滿65歲以上老人已逾7萬6216人，占全市總人口21.08%，已進入「超高齡社會」，市府為讓長者白天有地方可去，積極整合社區力量，目前「社區照顧關懷據點」已有104處，每2個里就有一個據點，涵蓋率超過66%。

社會處今在基隆市立體育館舉辦阿公阿嬤地板滾球運動會，很多長輩在假日帶著輕鬆愉悅的心情參與，熱情展現長者健康活力及積極社會參與，議長童子瑋到場參加。

社會處長楊玉欣說，截至今年10月底止，年滿65歲以上老人已逾7萬6216人，占全市總人口21.08%，每5位市民朋友就有一位長者，基隆邁向「超高齡社會」。基隆去年去年65歲以上人口占總人口比率逾20%達到超高齡社會標準。

社會處說，市府為了滿足長者大部分日常生活所需，積極整合社區力量關懷服務全市八成多健康長者，由社會處社工員輔導社區組織及人民團體成立的「社區照顧關懷據點」，已有104處，每2個里就有一個據點，涵蓋率已超過66%。

社會處為擴大普及性，鼓勵各據點增加開放時段，設置巷弄長照站，拉長社區整體照顧模式軸線，讓長輩白天可隨時至據點參與活動外，也導入「預防及延緩失能」方案，並提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務與健康促進活動、社會參與等服務。其中「餐飲服務」深受長者歡迎，不僅是提供餐飲餐食，更是鼓勵長者走進據點增進社會參與、增加人際互動。