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宜蘭五峰旗坍方封閉遊覽車喊卡 地方建議攤販區下移至遊客中心

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
山壁崩塌位於五峰旗第1層與第2層瀑布之間，擔心仍有落石掉落，無法在短時間內修復，經水土保持技師現勘，估計明年9月30日前修復完工再對外開放。圖／縣政府提供
山壁崩塌位於五峰旗第1層與第2層瀑布之間，擔心仍有落石掉落，無法在短時間內修復，經水土保持技師現勘，估計明年9月30日前修復完工再對外開放。圖／縣政府提供

宜蘭五峰旗風景區遭受康芮颱風侵襲嚴重坍方，罕見從1至3層瀑布區全部封閉至明年9月，遊覽車行程喊卡，攤販生意也受影響，地方建議可以把攤販移至下方的停車場及遊客中心，有助於整體景觀環境改善。對此縣政府與礁溪鄉公所表示，近日將邀請攤販業者一起討論。

五峰旗瀑布水質清涼，含有豐沛負離子，五峰旗登山步道又稱五峰旗瀑布步道，長約1公里，坡度平緩易於行走，沿途綠蔭遮陽，走到底還可觀賞氣勢磅礡的瀑布傾瀉而下，是許多遊客夏天踏青首選，更是遊覽車載客免費遊賞的熱門景點。

登山客或散客通常在車輛停在風景區下方停車場，沿著溪水旁步行拾階而上，抵達五峰旗風景區；大型遊覽車業者是把車輛開到五峰旗攤販區入口處，遊客上下車經會步行經過攤販區，順便採買吃喝。但縣政府日前宣布，五峰旗因為風災落石及山壁崩塌，必須封閉到明年9月底，這也是相當罕見從1層到3層瀑布全區封閉。

縣府工商旅遊處表示，五峰旗風景區登山步道受康芮颱風侵襲，步道多處落石，欄桿損壞，山壁大範圍崩塌；目前已完成倒伏植物與落石的清除，搶修欄杆，然而山壁崩塌位於五峰旗第1層與第2層瀑布之間，擔心仍有落石掉落，無法在短時間內修復，經與水土保持技師現勘估計明年9月30日前修復完工再對外開放。

10幾個攤販區無法做生意，怨聲載道，地方有人建議把攤販區往下移到遊客中心。縣府工旅處表示，由於攤販屬於礁溪鄉公所管理，這部分必須尊重鄉公所與攤販協調意願，如果攤販願意的話，縣府以配合災害復原名義，協助繼續營業，不會收費；鄉長張永德表示，近日將與公所相關單位及攤販進行討論。

五峰旗風景區在颱風過後造成多處落石、欄杆破損，目前已完成落石清除與搶修欄杆，但山壁崩塌仍會有落石掉落，無法在短時間內修復，縣府宣布封閉至明年9月。圖／縣府提供資料照
五峰旗風景區在颱風過後造成多處落石、欄杆破損，目前已完成落石清除與搶修欄杆，但山壁崩塌仍會有落石掉落，無法在短時間內修復，縣府宣布封閉至明年9月。圖／縣府提供資料照
五峰旗風景區在颱風過後造成多處落石、欄杆破損，目前已完成落石清除與搶修欄杆，但山壁崩塌仍會有落石掉落，無法在短時間內修復，縣府宣布封閉至明年9月。記者戴永華／攝影
五峰旗風景區在颱風過後造成多處落石、欄杆破損，目前已完成落石清除與搶修欄杆，但山壁崩塌仍會有落石掉落，無法在短時間內修復，縣府宣布封閉至明年9月。記者戴永華／攝影

崩塌 康芮颱風 落石

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