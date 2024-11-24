宜蘭五峰旗坍方封閉遊覽車喊卡 地方建議攤販區下移至遊客中心

宜蘭五峰旗風景區遭受康芮颱風侵襲嚴重坍方，罕見從1至3層瀑布區全部封閉至明年9月，遊覽車行程喊卡，攤販生意也受影響，地方建議可以把攤販移至下方的停車場及遊客中心，有助於整體景觀環境改善。對此縣政府與礁溪鄉公所表示，近日將邀請攤販業者一起討論。

五峰旗瀑布水質清涼，含有豐沛負離子，五峰旗登山步道又稱五峰旗瀑布步道，長約1公里，坡度平緩易於行走，沿途綠蔭遮陽，走到底還可觀賞氣勢磅礡的瀑布傾瀉而下，是許多遊客夏天踏青首選，更是遊覽車載客免費遊賞的熱門景點。

登山客或散客通常在車輛停在風景區下方停車場，沿著溪水旁步行拾階而上，抵達五峰旗風景區；大型遊覽車業者是把車輛開到五峰旗攤販區入口處，遊客上下車經會步行經過攤販區，順便採買吃喝。但縣政府日前宣布，五峰旗因為風災落石及山壁崩塌，必須封閉到明年9月底，這也是相當罕見從1層到3層瀑布全區封閉。

縣府工商旅遊處表示，五峰旗風景區登山步道受康芮颱風侵襲，步道多處落石，欄桿損壞，山壁大範圍崩塌；目前已完成倒伏植物與落石的清除，搶修欄杆，然而山壁崩塌位於五峰旗第1層與第2層瀑布之間，擔心仍有落石掉落，無法在短時間內修復，經與水土保持技師現勘估計明年9月30日前修復完工再對外開放。