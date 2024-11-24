花蓮客運評鑑長年不佳、司機缺人 兩路線轉手恐收攤

成立66年的花蓮客運，即將在12月1日結束所有客運班車的營運，將僅存的1122花蓮—瑞穗與1142玉里—光復兩條路線移交給統聯客運。花蓮客運過去路線曾遍布花蓮、台東及台中梨山，近年評鑑經常不佳、司機缺人、其他客運公司進駐等出現營運危機，下月將走入歷史。

花蓮客運成立於1958年，營運路線曾有花蓮縱谷、東海岸、北台東，特殊路線是每天限定的台中梨山追霧巴士，過去獨占市場，客群大多是學生與長輩。

不過，花蓮客運因服務態度不佳、準點率差、車內設施有待改善等問題，長年考績乙等或未達乙等；2020年蘇花改通車後，北部客運進駐花蓮，花蓮客運駕駛現出走潮，加上業者多次違反勞基法被開罰，只能將手上的路線轉交其他業者營運，近年因營運連年虧損，目前只剩下2條公路客運路線。

地方近日頻傳花蓮客運僅剩的2條路線要結束營運，記者致電業者詢問是否要退出客運市場，僅得到「不清楚」的回答，便掛上電話。

交通部公路局台北區監理所花蓮監理站長李明正證實，花蓮客運確定在12月1日結束所有客運班車的營運，剩下2條路線都轉由統聯客運接手，班次、時間都跟現在一樣。

李明正表示，花蓮客運服務與準點率跟大眾期待有落差，考績幾乎都只有乙等，去年曾在豐濱鄉發生重大車禍，造成1死5傷。長年下來資金、人力不足，過去陸續減班、停駛，如今確定結束所有客運班車營運，未來是否以租賃車等其他方式提供服務，要再看公司的規畫。