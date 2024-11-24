擺脫悲情？花蓮震後大進補 這活動單日帶近千萬觀光財

2024花蓮太平洋縱谷馬拉松昨天開跑，超過5000位國內外跑者齊聚花蓮，估算市區旅宿住房率提升1成5，帶來至少千萬元觀光財，為今年接連因颱風、地震受創的花蓮觀光注入一劑強心針。

太魯閣峽谷馬拉松、太平洋縱谷馬拉松都是花蓮熱門路跑賽事，今年太魯閣國家公園因為地震嚴重受損，太魯閣峽谷馬拉松因此停辦，太縱馬更成為愛好跑步的國內外民眾到花蓮跑旅的重要選擇，今年湧入5000多人，藉著大型賽事舉辦，也為震後低迷的觀光帶來人潮。

因賽事昨天清晨6時10分就依組別陸續起跑，不少來自外地的跑友前一天就入住，帶動市區住房率。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，11月花蓮旅宿住房率約在2成5左右，這一周因為有大型活動，市區住宿率提升到約4成，增加1成5，全縣平均約3成。

花蓮市公所表示，5000名跑者4成來自外縣市，以每人住1個晚上，2到4人一間，每房2000元估算，就約240萬，再加上2天吃飯、買伴手禮費用，以1人2000元計算大約400萬元，若還有上同遊的家屬，或者多留幾天到合作景點遊玩、採買的花費，保守估算可為花蓮帶來近千萬元經濟效益。