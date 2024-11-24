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花蓮太平洋縱谷馬拉松 帶進千萬商機

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
邁入第10年的花蓮太平洋縱谷馬拉松昨起跑，超過5000人報名，為花蓮震後低迷觀光注入強心針。圖／花蓮市公所提供
邁入第10年的花蓮太平洋縱谷馬拉松昨起跑，超過5000人報名，為花蓮震後低迷觀光注入強心針。圖／花蓮市公所提供

2024花蓮太平洋縱谷馬拉松昨開跑，超過5000名國內外跑者齊聚花蓮市，估算市區旅宿住房率提升1成5，帶來上千萬元觀光財，為今年接連因颱風、地震受創的花蓮觀光注入一劑強心針。

太平洋縱谷馬拉松邁入第10年，每年吸引數千跑友，沿著鄰海的兩潭自行車道暢跑。今年因康芮颱風帶來大量漂流木，也讓賽道除了無敵海景與縱谷山景，多了一股濃郁木材香。

21公里半馬組、10公里小馬組及5公里迷你馬組昨清晨6時10分出發，市長魏嘉彥、花蓮市觀光大使林明禎、活動創辦人縣議員魏嘉賢等人也加入迷你馬組，享受晨跑樂趣。

國內外跑友前一天就入住，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，11月花蓮旅宿住房率約2成5，本周因活動市區住宿率提升到近4成，全縣平均約3成。

花蓮市公所表示，5000名跑者有4成來自外縣市，以每人住1晚，2到4人一間，每房2000元估算，就約240萬，再加上2天餐飲、買伴手禮費用，以1人2000元計算約400萬元，加上同遊家屬或多留幾天到景點遊玩、採買等，保守估算可帶進千萬元經濟效益。

魏嘉彥說，花蓮市今年歷經地震與颱風侵襲，盼藉更多活動帶來重振的力量，太平洋縱谷馬拉松將體育與觀光相結合，希望民眾再次愛上花蓮。

康芮颱風 花蓮 馬拉松

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