台東垃圾飛灰埋哪 環局：尋求共識

台東縣焚化廠明年1月正式營運，新竹縣BOO案新建的焚化爐也預計12月底啟用，燒垃圾產生的底渣和飛灰何處去，成了在地燙手山芋，多數鄉鎮都不願成為底渣和飛灰掩埋場預定地。

台東縣環保局表示，縣內13座掩埋場都有機會成為底渣最終場址，但須先達成共識。新竹縣環保局表示，此問題確實困擾，已要求廠商提出底渣及飛灰循環利用計畫，送環保局審議。

台東縣環保局長郭建成指出，底渣回收處理作為公共工程使用，但飛灰仍以固化掩埋為主，因縣內無技術廠商處理，已規畫尋求13座鄉鎮市垃圾掩埋場作為飛灰掩埋場址，可理性討論，過程會公開透明。

縣長饒慶鈴明確表示飛灰固化物自主處理，並要在縣內掩埋後，引起議會及鄉鎮高度關注。

議員林參天表示，既然外縣市有廠商可處理，不如委外。議員潘貴蘭、楊招信等人都認為縣府若要選址就必須公開透明，做好溝通，取得民眾同意後，並在高標準把關下掩埋。

議員陳宏宗說，各鄉鎮可依垃圾比率自行掩埋底渣或飛灰，比較公平，不能讓某個鄉鎮全埋單，且完善的回饋機制也要說清楚。

新竹縣新建焚化爐12月底啟用，環保局副局長廖瀅瀅說，已要求廠商提出循環利用的計畫，近期會送環保局審議。目前竹縣的垃圾委由新竹市和苗栗代燒，產生的底渣回運至再利用廠處理，未在縣內堆置。