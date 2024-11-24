聽新聞
0:00 / 0:00

台東垃圾飛灰埋哪 環局：尋求共識

聯合報／ 記者尤聰光郭政芬／連線報導

台東縣焚化廠明年1月正式營運，新竹縣BOO案新建的焚化爐也預計12月底啟用，燒垃圾產生的底渣和飛灰何處去，成了在地燙手山芋，多數鄉鎮都不願成為底渣和飛灰掩埋場預定地。

台東縣環保局表示，縣內13座掩埋場都有機會成為底渣最終場址，但須先達成共識。新竹縣環保局表示，此問題確實困擾，已要求廠商提出底渣及飛灰循環利用計畫，送環保局審議。

台東縣環保局長郭建成指出，底渣回收處理作為公共工程使用，但飛灰仍以固化掩埋為主，因縣內無技術廠商處理，已規畫尋求13座鄉鎮市垃圾掩埋場作為飛灰掩埋場址，可理性討論，過程會公開透明。

縣長饒慶鈴明確表示飛灰固化物自主處理，並要在縣內掩埋後，引起議會及鄉鎮高度關注。

議員林參天表示，既然外縣市有廠商可處理，不如委外。議員潘貴蘭、楊招信等人都認為縣府若要選址就必須公開透明，做好溝通，取得民眾同意後，並在高標準把關下掩埋。

議員陳宏宗說，各鄉鎮可依垃圾比率自行掩埋底渣或飛灰，比較公平，不能讓某個鄉鎮全埋單，且完善的回饋機制也要說清楚。

新竹縣新建焚化爐12月底啟用，環保局副局長廖瀅瀅說，已要求廠商提出循環利用的計畫，近期會送環保局審議。目前竹縣的垃圾委由新竹市和苗栗代燒，產生的底渣回運至再利用廠處理，未在縣內堆置。

新竹 環保局長

延伸閱讀

燙手山芋！台東焚化爐飛灰底渣埋哪裡？最終選址熱議

台東鹿野外環線擬採高架 地方不埋單憂：爽他人苦自己

彰化環保局屢屢接獲空汙檢舉 其實是這些植物入冬「臭美」

迎接2050淨零排放 台東縣議會促縣府訂自治條例

相關新聞

花蓮太平洋縱谷馬拉松 帶進千萬商機

2024花蓮太平洋縱谷馬拉松昨開跑，超過5000名國內外跑者齊聚花蓮市，估算市區旅宿住房率提升1成5，帶來上千萬元觀光財...

台東垃圾飛灰埋哪 環局：尋求共識

台東縣焚化廠明年1月正式營運，新竹縣BOO案新建的焚化爐也預計12月底啟用，燒垃圾產生的底渣和飛灰何處去，成了在地燙手山...

守燈塔16年 楊雅量學會孤獨

交通部航港局燈塔主任管理員楊雅量擔任燈塔管理員16年，曾駐守本島、離島的基隆、彭佳嶼、東吉嶼、蘇澳、富貴角及東引島6座燈...

曾入圍金曲 楊肅浩獲蘭陽文學獎

宜蘭最重要文學盛事「蘭陽文學獎」昨頒獎，獲散文組第一名楊肅浩曾入圍金曲獎最佳台語男歌手，也在羅東高商任教；作品「有效票」...

基北北桃僅基隆沒補助長者搭小黃 謝國樑：半年內研議

基北北桃是共同生活圈，基隆市議員陳軍佐日前質詢時表示，目前只有基隆沒有補助長者搭計程車，因公車老舊屢傳拋錨，希望能比照雙...

花蓮太平洋縱谷馬拉松逾5000人起跑 帶動震後低迷觀光

2024花蓮太平洋縱谷馬拉松今天開跑，超過5000位國內外跑者齊聚花蓮，為今年接連因颱風、地震受創的花蓮觀光注入一劑強心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。