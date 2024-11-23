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基北北桃僅基隆沒補助長者搭小黃 謝國樑：半年內研議

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基北北桃僅基隆沒補助長者搭小黃，謝國樑：半年內研議。圖／新北市交通局提供
基北北桃僅基隆沒補助長者搭小黃，謝國樑：半年內研議。圖／新北市交通局提供

基北北桃是共同生活圈，基隆市議員陳軍佐日前質詢時表示，目前只有基隆沒有補助長者搭計程車，因公車老舊屢傳拋錨，希望能比照雙北及桃園補助一定金額。市長謝國樑表示，因只有基隆長者可免費不限次數搭公車，必須整體來考量，半年內會研議可行性。

新北市補助65歲以上長者、身心障礙者搭乘大眾運輸，不論是預算規模或是服務人數都是全台最高。凡持有敬老卡或愛心卡，每月有480點（元）可搭乘市區公車、雙北捷運等。

陳軍佐說，基隆65歲以上長者主要都是依賴公車為交通工具，統計有7萬5888人大占總人口數的20%，但有不少長者跟他反映，因為公車常拋錨，如臨時有事外出，但又常常下雨，搭計程車會比較方便，他建議基隆可以補助一定搭計程車的金額。

陳軍佐表示，台北市和新北市都是每月480點，搭乘計程車1趟折抵65元；桃園市是每月800至1000點，1趟100元以下補助36元，101元以上可補助72元。

謝國樑答詢時表示，北北基桃只有基隆長者搭公車免費、也沒有次數限制，其他三市都有次數或金額的限制，這是「魚與熊掌」的選擇。目前市府以先改善公車狀態，明年也編列2億元要將公車電動化，如果補助計程車的話，那補助公車的部分就必須檢討，兩者要整體通盤來考量，會在半年內研議是否可行。

公車 基隆

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