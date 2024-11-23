花蓮太平洋縱谷馬拉松逾5000人起跑 帶動震後低迷觀光

2024花蓮太平洋縱谷馬拉松今天開跑，超過5000位國內外跑者齊聚花蓮，為今年接連因颱風、地震受創的花蓮觀光注入一劑強心針。市長魏嘉彥，賽事邁入第10年，結合體育與觀光，透過活動，盼為花蓮帶來重振的力量。

太平洋縱谷馬拉松是花蓮熱門的路跑賽事，每年吸引數千跑友，沿著鄰海的兩潭自行車道暢跑。今年因康芮颱風帶來大量漂流木，也讓賽道除了太平洋的無敵海景與縱谷山景外，還多了一股濃郁的木材香。

活動分為21公里半馬組、10公里小馬組及5公里迷你馬組，清晨6時10分依組別陸續出發，市長魏嘉彥、 花蓮市觀光大使林明禎、活動創辦人縣議員魏嘉賢及多位立委、議員、代表也參加迷你馬組，與民眾一起享受晨起慢跑的樂趣。

花蓮市公所這次也邀請日本友好城市盛岡市、姊妹市與那國町選手參賽，現場還有八重山小姐向民眾介紹與那國町觀光，來自日本的表演者米盛玲菜也在現場表演三線琴，展現沖繩文化，呈現日本風情。

每年賽事獎牌也以全縣13鄉鎮市為設計概念， 今年是卓溪鄉，獎牌上有南安瀑布與南安黑熊。