聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮太平洋縱谷馬拉松逾5000人起跑 帶動震後低迷觀光
2024花蓮太平洋縱谷馬拉松今天開跑，超過5000位國內外跑者齊聚花蓮，為今年接連因颱風、地震受創的花蓮觀光注入一劑強心針。市長魏嘉彥，賽事邁入第10年，結合體育與觀光，透過活動，盼為花蓮帶來重振的力量。
太平洋縱谷馬拉松是花蓮熱門的路跑賽事，每年吸引數千跑友，沿著鄰海的兩潭自行車道暢跑。今年因康芮颱風帶來大量漂流木，也讓賽道除了太平洋的無敵海景與縱谷山景外，還多了一股濃郁的木材香。
活動分為21公里半馬組、10公里小馬組及5公里迷你馬組，清晨6時10分依組別陸續出發，市長魏嘉彥、 花蓮市觀光大使林明禎、活動創辦人縣議員魏嘉賢及多位立委、議員、代表也參加迷你馬組，與民眾一起享受晨起慢跑的樂趣。
花蓮市公所這次也邀請日本友好城市盛岡市、姊妹市與那國町選手參賽，現場還有八重山小姐向民眾介紹與那國町觀光，來自日本的表演者米盛玲菜也在現場表演三線琴，展現沖繩文化，呈現日本風情。
每年賽事獎牌也以全縣13鄉鎮市為設計概念， 今年是卓溪鄉，獎牌上有南安瀑布與南安黑熊。
各組前5名選手為：半馬21公里男子組李立軍、顧紘慈、謝孟育、Sibusiso Sisekelo Sibandze、沈建宏；半馬21公里女子組冠軍由方巧玲拿下，二至四名分別是許靜怡、陳瑤、陳晏萍、吳惠芳；小馬男子組ㄧ至五名依序為藍凱耀、陳永慶、胡翔智、徐偉翔、張鈞凱 ；女子組ㄧ至五名依序為林嫆菁、林子婷、陳惠婷、林翌婷、莊亞甄 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言