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強颱康芮吹落台東愛心 公仔至今高舉雙手投降
為提高火車站前亮點，台東縣府3年前委託藝術家設計象徵「山、田、花、海」4種台東元素，並高舉「我愛臺東」的公仔，吸引旅客拍照打卡。不過，強颱康芮上個月侵襲，16級強風把公仔愛心標誌吹落，幸熱心民眾發現後，將掉其撿回放公仔腳下，維持完整性。但災後至今將滿月，愛心依舊未復原，民眾批「很不用心」。
縣府表示，台東從10月至11月接連遭山陀兒、康芮及天兔颱風侵襲，災損相當嚴重，災後各項災損勘查統計及申報作業流程接不斷滾動更新調整，因此，各項復原工作無法立即啟動，只能依災損輕重順序來逐一完成，至於站前設施及縣管道路號誌標示，已陸續展開修復，很快就能恢復容貌，民眾不必擔心。
火車站前4座公仔意象，於2021年由縣府邀請國內藝術家李翰設計，4個公仔以「山、田、花、海」4種台東元素來彩繪外觀，並雙手高舉「我愛臺東」字樣，非常吸睛，搭配車站波浪主體建築背景，3年來成為不少旅客拍照打卡的景點。但上個月強颱康芮中心登陸台東，夾帶16級超強風勢，硬是從公仔手中，把愛心吹落地面。
不過，災後即將滿月，民眾經過車站發現愛心依舊放在公仔腳下，批相關單位很不用心，只是放回原位固定有這麼難嗎？好在當下有心人把吹落的愛心撿回來，不然可能主管單位沒人會在意這顆心，就讓公仔永遠高舉雙手投降。另有民眾開玩笑說，「康芮無心傷害，政府有心無力」。
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