金曲入圍歌手將故鄉記憶融入散文 楊肅浩獲蘭陽文學獎

宜蘭最重要文學盛事「蘭陽文學獎」今頒獎，獲散文組第一名的楊肅浩，曾入圍金曲獎最佳台語男歌手，也在羅東高商任教；摘下桂冠的作品「有效票」，描繪學生時雨天搭車通勤的回憶，緬懷過去時光，也期許在音樂與文學的道路，都繼續走下去。

剛屆而立之年的楊肅浩是頭城子弟，2017年服完兵役回鄉，在母校宜蘭高中擔任代理教師。大學時，他就參加多次歌唱比賽，足跡遠至大陸，原本打算服完兵役發行專輯，但在軍中患上A流，導致中耳炎，右耳聽力剩下24%，經過手術與漫長復健，2020年終於發行第一張專輯。

「當時有很多機會到台北做音樂，但宜蘭是靈感的來源。」楊肅浩第一張專輯「噶瑪蘭的風吹」獲得第32屆金曲獎最佳台語男歌手提名，他也在隔年全國教師聯招名列榜眼，大有機會到台北發展；楊最後選擇留在宜蘭，就是因為故鄉的生活與教學，給予源源不絕的創作靈感。

「有效票」正是來自宜蘭的記憶。楊肅浩高中時，每天清早5時半就要起床，搭火車到宜蘭通學，一張張的火車通勤月票，既是年少的回憶，也是成長的證明；冬天的宜蘭是寒冷的雨季，來自鄉下的毛頭小子在南來北往的過程中，培養堅強的韌性，也在之後的歲月更有自信，與都市學子競爭。

時代在往前走，如今宜蘭學生已經少有這類體驗，楊肅浩參賽，既追憶不會再回來的時光，也想為現在的學生們樹立榜樣，「這幾年大多在寫歌，也該寫一些長文。」他想證明，創作歌手、教師與散文作家的身分並不衝突，不論有甚麼成就，都應該繼續精進、多元發展。

蘭陽文學獎今年邁入第11屆，主題是「帶你回宜蘭」，意味著透過文學描繪地方經驗，吸引更多人回到宜蘭。縣長林姿妙今在羅東文化工場頒獎，現場由復興國中少年劇團演出「有效票」改編短劇。今年總投稿數270件是近年最高，散文組就有185件作品。