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尋寶...花蓮海岸大量漂流木開放撿拾 民眾搶搬「燒柴火很香」

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，縣府及林業署花蓮分署已註記完成，即日起開放撿拾。圖／花蓮分署提供
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，縣府及林業署花蓮分署已註記完成，即日起開放撿拾。圖／花蓮分署提供

強颱康芮上月底襲台，強風大雨為花蓮海岸線帶來1萬3000噸漂流木，今天起開放徒手撿拾，一早就有民眾帶大袋子、推車前往搶搬，花蓮市陳小姐說，住在鄉下的阿嬤很喜歡柴火煮飯的香味，想撿幾塊木頭送給阿嬤。

上萬噸漂流木是花蓮近10年來最多，花蓮縣政府、林業署花蓮分署等單位連日辨識、註記珍貴木，作業完成，經縣府公告指定區域後，今天起開放縣民徒手撿拾，期限至交通部中央氣象署發布下次陸上颱風警報或豪雨特報時為止。

花蓮南北濱、化仁海堤沿線海岸，一早就湧入大批民眾忙著撿木頭，有人帶回家當作柴火、布置庭院，也有藝術家撿拾作為創作的材料。

花蓮縣府表示，公告開放撿拾區域為和平溪以南至和仁卡南橋、崇德隧道口至台東縣界海灘、花蓮港、石梯坪漁港、縣管河川等區域，不包含和平工業區專用港，詳細開放地點、規範可至縣府官網查詢。

林業及自然保育署花蓮分署表示，已在吉安鄉東昌段429地號（名人駕訓班南邊名人社區靠海堤處）設置臨時堆置場，委外廠商會陸續將漂流木自海灘移至堆置場，方便民眾撿拾。

花蓮分署提醒，撿拾條件為單支規格符合末徑小於20公分、長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，且沒有政府註記或烙印標記的漂流木，必須徒手，也不能裁切，若在公告區域外者，仍不能撿拾。

康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，縣府及林業署花蓮分署已註記完成，即日起開放撿拾。圖／花蓮分署提供
康芮颱風過後，花蓮海岸線處處漂流木，縣府及林業署花蓮分署已註記完成，即日起開放撿拾。圖／花蓮分署提供
花蓮海岸堆積大批漂流木開放撿拾，海邊一早就湧入搬木頭的人潮。記者王燕華／攝影
花蓮海岸堆積大批漂流木開放撿拾，海邊一早就湧入搬木頭的人潮。記者王燕華／攝影
花蓮海岸堆積大批漂流木開放撿拾，海邊一早就湧入搬木頭的人潮。記者王燕華／攝影
花蓮海岸堆積大批漂流木開放撿拾，海邊一早就湧入搬木頭的人潮。記者王燕華／攝影
花蓮海岸堆積大批漂流木開放撿拾，海邊一早就湧入搬木頭的人潮。記者王燕華／攝影
花蓮海岸堆積大批漂流木開放撿拾，海邊一早就湧入搬木頭的人潮。記者王燕華／攝影

漂流木 花蓮縣政府 阿嬤

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