燙手山芋！台東焚化爐飛灰底渣埋哪裡？最終選址熱議

台東縣焚化廠明年1月正式營運，解決全縣垃圾問題，但燃燒產生的底渣和飛灰埋哪裡？卻成為議會燙手山芋的新議題，不少鄉鎮不願將底渣和飛灰埋在自家掩埋場。縣府環保局表示，縣內13座掩埋場都有機會成為最終場址，也有可能採輪流儲放，但結果都必須達成良好的共識決議。

環保局長郭建成指出，底渣是可以處理作為公共工程使用，但飛灰仍以固化掩埋為主，因縣內無技術性廠商處理，運費加碳權費用又增加成本負擔，因此，規畫尋求13座鄉鎮市垃圾掩埋場來做為飛灰掩埋場址，至於如何掩埋？都可以理性討論，過程會公開透明，畢竟自己的垃圾，當然自己處理。

台東垃圾問題過去爭議不斷，但在縣府努力及中央輔導下，讓停擺超過15年的焚化廠，從訴訟仲裁到整修重啟試營運，逐漸發揮效益，預計明年正式營運，真正解決縣內所有垃圾；不過，議會定期會中，縣長饒慶鈴明確表示飛灰固化物自主處理，並要在縣內掩埋後，引起議會及鄉鎮高度關注。

根據焚化廠試營運數據2022年底渣15737.56公噸、飛灰穩定化物3307.77公噸；2023年底渣9492.12公噸、飛灰穩定化物2868.49公噸，另重金屬、戴奧辛、水質鹼度採樣檢測結果合格。全縣13座垃圾掩埋場經過活化整理後，1座預估可儲存最久達10年的量，輪儲足於提供焚化廠25年持續性的運作。

議員林參天表示，底渣和飛灰至今都沒人敢說百分之百不會影響環境，這樣的東西誰願意放在自己家裡，他建議既然目前的底渣和飛灰有外縣市廠商處理，就應繼續，省去不必要的麻煩。議員潘貴蘭、楊招信、陳志峰、陳政宗及簡維國都認為縣府若要選址，就必須公開透明，做好溝通，取得民眾同意後，並在高標準的把關才來掩埋。

另議員陳宏宗表示，若要自主處理，各鄉鎮製造出來的垃圾，可依量數自行帶回底渣或飛灰掩埋，這樣比較公平，不能說選定哪一個鄉鎮垃圾掩埋場全買單，且完善的回饋機制也必須說清楚講明白。