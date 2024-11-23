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台9線鹿野闢外環線高架 居民反對

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

公路局為提升花東地區交通便捷性，提出台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫，其中鹿野外環段將採高架化，結果昨天在公聽會上遭居民反彈，認為高架化將衝擊地方發展，建議維持原台9線拓寬。公路局表示，會多聽取大家心聲，開闢符合地方期待的公路。

公路局指鹿野段高架化是評估後才納入規畫，不僅交通能更便捷，對地方衝擊也最小，公路局持續辦公聽會就是希望多聽意見，良性溝通，做出完善的細部設計。

依據台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫，台東段全長約45.8公里，分10標辦理，總經費約142.09億元。依各路段特性，池上、崁頂永安、初鹿賓朗、綠色隧道段擬以原路拓寬；新闢外環線的路段有關山外環線、鹿野外環線及龍過脈隧道、賓朗外環線，其中鹿野將採高架化，預計4年完工。

公路局昨在鹿野鄉公所辦公聽會，縱谷線議員、在地鄉鎮長、居民出席關心，縣議員潘貴蘭指鹿野外環線沒有交流道，對發展觀光和農業的鹿野鄉影響很大，沒辦法接受。

高架橋下方的四維段居民及溫泉業者則反對鹿野段高架化。民眾指高架橋會影響當地景觀，造成地價下跌，建議維持原台9線拓寬或沿鐵路旁興建。林姓居民說，交通部及公路局應尊重居民意願和建議，不要我行我素，不然只會招惹抗爭。

花東縱谷 議員 高架橋

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