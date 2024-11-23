康芮肆虐 太魯閣、五峰旗多數步道仍封閉　

康芮颱風日前帶來強風大雨，太魯閣國家公園多條高山步道多數仍封閉，太管處公布巡查照片，將視風險程度擬定復原計畫及開放期程。宜蘭五峰旗風景區瀑布山壁受損將復建，登山步道預計封閉到明年9月底。

康芮過後已3周，太魯閣內畢祿山、屏風山、南湖大山、奇萊南峰、奇萊東稜、奇萊連峰等高山步道持續封閉，山友表示，上山前一天才收到太管處來信，因康芮颱風影響，生態保護區及其他管制區持續封閉禁入，先前核發的許可證廢止，「難道沒辦法預告進度嗎？」

太管處長劉守禮表示，光是閣口到天祥災修工作已讓管理處人員焦頭爛額，康芮在天祥地區單日帶來1200毫米雨量，高山步道受損嚴重，部分路基流失，倒木也多，需要時間整理。

太管處彙整幾條步道巡查後狀況，屏風山因塔次基里溪兩岸嚴重沖刷、多處崩塌，倒木待整理；畢祿山820林道1.1K處沖刷嚴重，2.3K新增大型崩塌，兩條步道都研擬改線因應。

奇萊線5.9k-6k路基流失，多處路段嚴重沖蝕、南湖大山線多處倒木、羊頭山登山口遭土石覆蓋、清水山同禮部落聯絡道修復中，大同部落至清水山間24處崩塌。

五峰旗風景區也因颱風受損封閉至今，縣府工旅處表示，步道落石、欄桿損壞已修復，然瀑布山壁受損，日前現勘評估影響範圍包括第一層到第三層瀑布，復建約需700餘萬，已向中央爭取，估明年9月30日前完工。