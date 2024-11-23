影視愛到基隆取景 市府擬成立協拍團隊

近來不少電影、電視到基隆取景，在金鐘獎拿下7項大獎的劇集「八尺門的辯護人」，就是在中山陸橋、社寮橋、正濱漁港彩色屋、阿根納造船廠等地拍攝。基隆市政府擬成立協拍團隊推動，並計畫補助拍片，打造基隆城市亮點。

基隆有很多傳統漁港、山海迷人景點，雖老舊卻很有味道，市府幫多部電影、電視劇、MV拍攝。如「台北追緝令」的盧貝松、桂綸鎂在大武崙沙灘，外木山步道取景；「春行」楊貴媚在七堵市場和慶濟宮拍攝。還有被稱為「舒淇橋」的中山陸橋，懷舊古老的街景，不只電影愛拍，民眾也來朝聖。

市府編列協拍電影751萬元預算昨審查，綜發處代理處長郭憲平說，影視行銷受眾很廣，市府編400萬成立「影視宣傳指導團隊」，引進外部力量，透過專業團隊指導，有效整合拍攝景點及相關資源行銷基隆，另有預算計畫補助電影以基隆為主拍攝，1部300萬元。

議員陳冠羽、吳驊珈、張之豪等表示，支持計畫但規畫效益不夠明確，希望市長謝國樑說明更清楚，最後相關預算提交大會再決定。

另外，市議會昨審查市府明年度總預算，歲入254億、歲出273億，其中教育費較上年度淨增加6.01億餘元，另推動大客車全面電動化編2億，基隆捷運相關經費3.26億餘元。市府表示，積極開源節流展現施政亮點。