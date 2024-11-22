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基市擬委外設影視指導團隊 議會請市長謝國樑說明

中央社／ 基隆22日電
基隆市長謝國樑。聯合報系記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑。聯合報系記者游明煌／攝影

基隆市議會今天審查市府明年總預算，其中有400萬元預算規劃委外設置影視指導團隊，經市議員討論後，主席何淑萍裁示該筆預算全數提交大會討論，請市長謝國樑說明。

市府綜合發展處編列一筆節目製作及宣傳共新台幣751萬元預算，其中400萬元規劃委外設置基隆影視都市宣傳指導團隊（City Studio），綜發處另編列800萬元，規劃補助在基隆拍片取景業者。多名市議員今天在聯席審查會，要求該筆751萬元節目製作及宣傳預算全數提交大會討論，由市長謝國樑說明如何運用。

有議員認為，這筆751萬元預算應該編列在文化觀光局，另無黨籍市議員陳冠羽指出，台北市電影委員會由文化局下轄的文化基金會指導，成員包含公私協力夥伴，基隆市若委託民間團體，他質疑民間團體為何有權力審查市府補助影視預算，憂心民間團體會「挾持」基隆市影視資源。

綜發處代理處長郭憲平指出，市府規劃400萬元用來設置基隆影視都市宣傳指導團隊（City Studio），希望藉由委託專業團隊，建立跨劇組合作平台，有效整合拍攝景點及市府資源。

郭憲平表示，市府另編列800萬元補助前來基隆市拍片取景的影視業者，目前規劃補助電影1部300萬元，預計補助2部電影，另音樂錄影帶（MV）部分則補助2部各100萬元。

郭憲平指出，基隆市政府影視委員會相關設置要點，已通過法規小組審查，排定在下週市務會議討論，影視委員會將由謝國樑擔任召集人，另有4名外部影視領域專家，及3名市府局處首長。

郭憲平說，City Studio主要是作為民間業者與影視委員會間橋梁，希望藉由City Studio的專業，協助市府發掘、引進案件，最後由影視委員會審核決定是否補助。

團隊 基隆 謝國樑 議員

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