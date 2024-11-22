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宜蘭五峰旗瀑布山壁土石崩塌 登山步道封到明年9月底

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭五峰旗瀑布登山步道在康芮颱風中受損嚴重，預計將封閉至明年9月30日。圖／縣府提供資料照
宜蘭五峰旗瀑布登山步道在康芮颱風中受損嚴重，預計將封閉至明年9月30日。圖／縣府提供資料照

宜蘭五峰旗風景區在康芮颱風中受損嚴重，11月初封閉至今。目前步道落石、欄桿損壞部分已經修復，然而瀑布山壁受損，影響範圍包括第一層到第三層瀑布，恐影響遊客安全，登山步道預計封閉至2025年9月30日；五峰旗遊客中心與停車場正常開放。

宜蘭縣府工商旅遊處指出，五峰旗風景區登山步道在康芮颱風侵襲期間，步道多處落石，欄桿損壞，山壁也大範圍崩塌；目前已完成倒伏植物與落石的清除，也搶修欄杆，然而山壁崩塌無法在短時間內修復。

工旅處表示，山壁崩塌處位於五峰旗第一層與第二層瀑布之間，11月14日與水土保持技師現勘，評估影響範圍較大，復健工程經費約700餘萬元，目前縣府已向中央爭取復建工程經費，待核准後發包，須花費約10個月，估計明年9月30日前完工，完工後再行開放。

五峰旗登山步道又稱五峰旗瀑布步道，長約1公里，坡度平緩易於行走，沿途綠蔭遮陽，走到底還可觀賞氣勢磅礡的五峰旗瀑布，是許多遊客夏天踏青首選；目前五峰旗附近的聖母登山步道也因此前豪大雨影響，聯外道路崩塌，步道預計封閉至年底。

五峰旗瀑布山壁土石崩塌，影響全部三層瀑布，復健工程須花費約700萬元，縣府正在向中央爭取經費，預計明年9月底完工。圖／縣府提供
五峰旗瀑布山壁土石崩塌，影響全部三層瀑布，復健工程須花費約700萬元，縣府正在向中央爭取經費，預計明年9月底完工。圖／縣府提供

康芮颱風 登山步道 落石

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