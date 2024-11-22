台8線中橫公路華祿溪路段大量落石 預估明天中午搶通

台8線中橫公路145.3k華祿溪路段，今天上午坍下3000立方公尺土石，大塊落石阻斷交通，因現場持續下雨，公路局預估慈恩到華祿溪路段明天中午才能搶通。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，華祿溪路段邊坡今天上午發生落石坍方，範圍約35公尺長，坍方土石量約3000立方公尺，阻斷雙向交通。

太魯閣工務段立即派員到現場管制交通並搶修，因現場下雨且起霧，視線不好，還持續有落石，工務段目前搶人在現場守視警戒，待落石情況緩和後，將立刻搶修，目前預估23日中午搶通。