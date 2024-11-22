台8線中橫公路華祿溪路段大量落石 預估明天中午搶通
台8線中橫公路145.3k華祿溪路段，今天上午坍下3000立方公尺土石，大塊落石阻斷交通，因現場持續下雨，公路局預估慈恩到華祿溪路段明天中午才能搶通。
公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，華祿溪路段邊坡今天上午發生落石坍方，範圍約35公尺長，坍方土石量約3000立方公尺，阻斷雙向交通。
太魯閣工務段立即派員到現場管制交通並搶修，因現場下雨且起霧，視線不好，還持續有落石，工務段目前搶人在現場守視警戒，待落石情況緩和後，將立刻搶修，目前預估23日中午搶通。
工務段表示，受這次坍方落石影響，台8線慈恩到華祿溪（131.5K至145.8K）路段暫時封閉。至於原台8線關原至天祥(114.6k~167.4k)及天祥至太魯閣(167.7k~184.5k)因應0403震災及康芮風災過後，現行的每天上午8時至9時、中午12時至下午1時，及下午4時至傍晚5時30分三次放行，以及傍晚5時30分至晚間6時30分只出不進，晚間6時30分至隔天上午8時的夜間封閉管制措施，原則上照常實施。
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