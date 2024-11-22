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台東鹿野外環線擬採高架 地方不埋單憂：爽他人苦自己
為提升花東地區交通便捷性，公路局提出「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」計畫，台東鹿野外環段將採高架化工程，今天在鹿野鄉辦公聽會，聽取在地意見及支持。不過，地方仍持反彈，認為高架化衝擊地方發展，建議維持原台9線拓寬。公路局表示，多聽取地方意見，才能造出符合地方期待的公路。
公路局表示，鹿野段將採高架化是經過評估後，納入設計規畫，未來完工通車不僅帶來更便捷交通，也符合對地方最小衝擊，同時帶動發展；持續辦理公聽會，就是多希望聽取地方民眾意見，達成良性溝通後，才能做更完善的細部設計，這是大家所樂見，若都沒問題，整個工期預計需4年完工。
台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫，台東段全長約45.8公里，計分10標辦理，總經費約142.09億元，計畫路線依各路段特性，以原路拓寬池上、崁頂永安、初鹿賓朗、綠色隧道段，另新闢外環道包括關山外環線、鹿野外環線及龍過脈隧道、賓朗外環線，其中，鹿野將採高架化建立安全、可靠的公路系統。
公聽會於鹿野鄉公所舉行，畢竟是縱谷地區大事，包括潘貴蘭、陳宏宗、古志成及楊清順等縱谷線議員全數出席關心，在地鄉鎮長和居民也與會，避免突發狀況發生，警方派出警力維持秩序。潘貴蘭表示，鹿野外環沒有交流道下來，對仰賴觀光和農業的鹿野鄉來說，勢必影響很大，這是沒辦法接受。
另高架橋下方的四維段居民則反對意見不斷，尤其是溫泉業者，認為高架橋會影響當地景觀，地價也會下跌，建議路段維持原台9線拓寬，或是沿鐵路旁興建。林姓居民說，為大家交通便利興建沒問題，但應尊重原居民的意願和建議，才會有好的期待，交通部及公路局不要我行我素的態度，不然抗爭隨之而來。
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