公車電動化預算2億、基捷3億還補助拍電影 基市府展現施政亮點

基隆市議會今天聯席審查會審查市府114年度總預算，其中教育經費較上年度淨增加6.01億餘元，推動市區大客車全面電動化編2億元，基隆捷運相關經費3.26億餘元。市府表示，積極開源節流展現施政亮點。今天上午審查綜發處預算，其中市府擬成立影視協拍小組，並補助在基隆拍攝的電視，引發議員討論。

主計處長賴慶純表示，114年預算，市府按施政輕重緩急原則核實編列，歲入編列254億，比113年度238億增加15億；歲出273億，比113年度240億增加32億。114年歲出預算規模成長2.66%，以教科文83億支出最多，其次是人事費51億。

財政處長謝妙蓮說，歲入編列254億，比113年度成長6.53%，其中稅課收入97億、統籌分配稅增列6億；歲入及歲出差短19億。另外，114年度債務舉借數61億，符合公共債務法舉債額度。114年度歲出擴大規模，目前距離債務上限50%，尚有30.67%仍具有財務韌性，可因應未來重大財務需求。

市府說明，總預算案歲入歲出短絀數19億餘元，除移用歲計賸餘11.59億元外，餘以債務彌補差短。

114年度市府重要預算編列項目，考量氣候變遷急遽，災害準備金編列比率由總預算歲出預算總額1%提高至1.5%，較上年度淨增加1.69億元；教育經費較上年度淨增加6.01億餘元、推動市區大客車全面電動化2億元、基隆捷運相關經費3.26億餘元、公教人員調薪3%增列2.16億餘元等。

財主單位報告後，先審查綜發處預算，協助電影拍攝預算引發討論。議員陳冠羽說，未來如何進行，還是只有任務編組，希望展現什麼成果，應更明確。議員吳驊珈表示，400萬可以帶來什麼成效應該有完整規畫。議員張之豪說，補助拍片、宣導小組成立，比較像文觀處業務，綜發處辦理十分奇怪。

綜發處代理處長郭憲平說明，最近很多電影來基隆拍攝，影視行銷受眾很廣，市府編400萬成立「基隆影視都市宣傳指導團隊」，引進外部力量，透過專業隊隊來指導，有效整合拍攝景點及相關資源，透過電影拍攝共同行銷基隆。另外，市府也計畫補助電影到基隆拍攝，1部300萬，目前計畫補助2部，並已編列800萬元。