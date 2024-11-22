風災後奇萊、南湖等多條高山步道持續封閉！慘況曝光

太魯閣國家公園內有多條熱門高山步道，月初康芮颱風過後多數仍封閉，管理處天天接到山友詢問電話，有山友抱怨毫無預告只能傻等。太管處表示，康芮豪大雨造成步道受損，人力有限仍努力巡查，將視風險程度擬定復原計畫及開放期程。

康芮颱風過後已3周，太魯閣園區畢祿山、屏風山、南湖大山、奇萊南峰、奇萊東稜、奇萊連峰、中央尖山、北二段全段等高山步道持續封閉，僅合歡山西峰、合峰主峰等步道已開放，太管處每天都接到山友詢問電話。

有山友抱怨，封山可以理解，但不能讓早就取得入園申請的民眾傻等。他到上山前一天才收到太管處來信，表示因康芮颱風影響，生態保護區及其他管制區持續封閉禁入，先前核發的許可證廢止，「難道沒辦法預告進度嗎？」

太管處長劉守禮表示，光是閣口到天祥災修工作已讓管理處人員焦頭爛額，高山步道偏遠人力也少，巡山員這一、兩周已經盡量巡查。康芮颱風在天祥地區單日帶來1200毫米雨量，高山步道受損嚴重，部分路基流失，倒木也多，都需要時間整理，非短期內能開放。

劉守禮說，業務科一直接到詢問何時開放的電話，管理處也認為應適度把一些訊息對外說明，因此整理出幾條步道經踏查、收集資料現況，讓大家知道，也會視路線風險程度擬定復原計畫及開放期程：

太管處說明，屏風山因塔次基里溪兩岸嚴重沖刷、多處崩塌，也有多處倒木待整理；畢祿山820林道1.1K處沖刷嚴重，2.3K新增大型崩塌無路可過，兩條步道都研擬改線因應。