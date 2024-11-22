宜蘭民進黨籍議員黃惠慈遞補就職 年輕面孔吸睛

宜蘭縣國民黨籍前議員莊淑如遭判當選無效，民進黨籍黃惠慈遞補，今宣誓就職。黃今年30歲，屬於正國會派系，是宜蘭現職最年輕議員，她說自己是政治素人，會盡力做好議員工作，監督陽大附醫二期院區、鐵路高架化等重大工程。

黃惠慈曾擔任房仲，踏入政治圈後任前立委陳歐珀國會助理，2022年代表民進黨出戰宜蘭市選區縣議員，獲3462票，以63票之差落後莊淑如，成為落選頭；莊父親買票，台灣高等法院今年10月22日判決當選無效定讞，依地方制度法，由黃遞補。

宜蘭縣議會今天上午舉辦遞補宣誓就職典禮。國民黨籍縣長林姿妙說，黃惠慈擔任國會助理多年，也累積基層服務與行政經驗，相信未來能好好監督縣政，做好縣府與縣民的橋梁；國民黨籍議長張勝德也歡迎黃加入議會，期許一起為宜蘭謀福利。

黃惠慈說，落選後這2年在立委陳俊宇團隊歷練，也不間斷服務縣民，感謝司法導正賄選產生的結果；宜蘭現在有陽大附醫二期院區、鐵路高架化等重要建設，會監督如期如質完工。至於政治生涯下一步，她直言自己沒有家族力量，進入議會已是最大榮幸，會做好議員的工作。

目前宜蘭市選區的民進黨籍議員有林麗與黃惠慈，地方人士指出，綠營在宜蘭市本就有2席的實力，2年前黃落選很出人意外，她接下來應該會全力拚連任；正國會在宜蘭市經營頗深，黃這次遞補對地方派系版圖影響不大，但是否會導致原本較無派系的林麗派系色彩加深，尚待觀察。