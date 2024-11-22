燃料廠起火花蓮美崙連日飄惡臭 環保局開罰10萬令停工

花蓮一家固體燃料製造廠11日起火，連日來持續悶燒，造成花蓮市美崙地區臭翻天，住戶恐慌，縣議員魏嘉賢擔心可能產生劇毒戴奧辛影響居民健康，要求縣府追究廠商責任；環保局表示，檢測確認周界異味超標，已開罰10萬元並勒令停工。

花蓮市美崙地區因燃料場起火造成的惡臭持續近一周，還有民眾出現頭暈、噁心症狀。魏嘉賢表示，這幾天接獲大批居民反映，臭味嚴重影響生活，更擔心健康受影響。

魏嘉賢說，惡臭不但影響花蓮市，甚至飄到鄰近的吉安鄉，影響範圍之廣前所未有，且悶燒的原料含有塑膠與木屑等混合材質，過程是否可能產生劇毒的戴奧辛？縣府應該立即派員檢查，確認廠商是否涉及違法操作，依法對該廠商處以最高額度罰款，並追究其法律責任，也要要求廠商公開燃料處理方式，改善進度及汙染數據，對於受影響的居民也要協助追討權益。

環保局表示，日前大雨造成台灣水泥花蓮廠後方固體燃料製造廠的原料堆置區，底部蓄積較高溫度而自燃，11日獲報就派員帶直讀式氣體偵測儀監測周界空氣，當益數值是0，接著13日至15日都到廠複查，並啟用灑水車降溫。

18日又接獲多起惡臭通報，進廠發現原料堆置區仍有疑似悶燒情形，採樣確認周界異味已超標，依空氣汙染防治法開罰10萬元，同時在下風處採樣，送環境部認證的檢測機構進行成分分析，預計1周內有結果。

對於民眾擔心惡臭可能含有戴奧辛毒物，環保局表示，因縣內沒有檢測儀器，已請求環境部化學物質管理署派員到現場執行未知物量測，初步未測出含有戴奧辛，為謹慎起見，已在周界採樣送驗進行分析確認。

環保局表示，已要求業者停工並移置堆置的原物料，避免原區域持續蓄積高溫，目前每天派員都前往監測，若仍有超標，會持續開罰要求改善。