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基市爭取中央補助改善交通 德安路出口匝道改設2線道

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
連接國道3號的台2己線德安路北上出口匝道，目前僅1線車道，未來將增設為2線道，解決回堵問題。記者邱瑞杰／攝影
連接國道3號的台2己線德安路北上出口匝道，目前僅1線車道，未來將增設為2線道，解決回堵問題。記者邱瑞杰／攝影

交通部長陳世凱昨偕立院交通委員會立委赴基隆考察，市府提出7項建設工程，估計可獲中央補助13.25億元，其中連接國道3號的台2己線德安路北上出口匝道，將增設為2線道，解決回堵問題。

立委林沛祥、王正旭、黃珊珊和廖先翔，昨與陳世凱、交通部官員至基隆考察。市長謝國樑出席議會總質詢，副市長邱佩琳出面接待，一行人在市府聽取交通處、工務處簡報建設方案及需求。

基市府爭取明年中央補助建設項目，分別為電動公車採購、市區客運補貼、北北基桃1200及基隆市288定期票、智慧運輸系統建設計畫、公共自行車示範計畫、德安交流匝道改善工程及國道1號與3號安樂區聯絡道新建工程，尋求中央支持，改善交通困境。

陳世凱說，身為基隆女婿，對基隆交通有深刻了解。電動公車採購案符合減碳政策，將全力支持。德安路交流道交通壅塞，交通部非常關注，承諾在經費挹注與行政協調相助，與市府攜手解決問題。

台2己線就是基隆港西岸聯外道路，分設德安路、中和路交流道，是中山區往來國道3號道路。基市府交通處長王圳宏說，德安路北上出口匝道為1車道，多數車輛右轉德安路，如果有車輛要左轉，就會阻擋車流行進，增設右轉車道分流就能化解。

交通部長 基隆港 陳世凱

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