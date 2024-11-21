基市府推七大交通建設 林沛祥：爭取中央補助交通升級
基隆市立委林沛祥表示，立法院交通委員會和交通部長陳世凱等人今天考察基隆交通建設，共為基隆爭取到中央補助13.25億元，推動7項交通建設工程，充分展現中央與地方政府攜手合作，改善基隆交通的決心。
林沛祥說，身為交通委員會的立委，未來會繼續與地方合作，全力爭取中央資源與支持，提升基隆的交通建設，才能實質上改善基隆市民的通勤品質。考察過後，林沛祥在臉書列舉今天共爭取到中央補助高達13.25億元。
電動巴士計畫部分，中央將補助123輛大型及41輛中型電動巴士，大型巴士每輛公車提供約600萬元的經費補助，預計2027年完成基隆市區公車全面電動化，改善市民乘車品質。
公共運輸計畫部分，包括市區客運營運虧損補貼及票價補貼等，中央補助約1.03億元，另外補助總達3.673億元，支持推動TPASS 1200定期票與基隆市288定期票。
智慧交通計畫獲中央補助4200萬元，用於智慧交通管理中心系統升級及提升交通安全效率。自行車補助計畫，基隆自行車道建設已核定補助7498萬元，另針對「最後一哩路」計畫，中央將繼續審議，期望未來可以完善自行車租賃站及相關綠色運輸系統建設。
連接國道3號的台2己德安路北上出口匝道，目前僅一線車道產生的壅塞問題，林沛祥表示，改善工程預計明年底完成可行性評估送審，如能增設為兩線車道，將有效緩解基隆中山市區交通壓力，讓民眾免於塞車之苦。
安樂區為基隆市人口最多的區域，林沛祥說，安樂區人口未來還會繼續成長，目前主要依靠麥金路為主的聯外道路，因路幅狹小與地形影響，每天上班上課交通尖峰時段，民眾飽受塞車痛苦。未來新闢安樂區聯絡道計畫將銜接國道1號、國道3號及台62快速公路，解決麥金路一直以來交通壅塞問題。
林沛祥說，他已建議增設交流道的可行方案納入新闢安樂區聯絡道路評估中辦理，若通過，後續工程經費將主要由中央來負責，他也會繼續爭取中央支持進一步的推動。
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