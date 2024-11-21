基市府推七大交通建設 林沛祥：爭取中央補助交通升級

基隆市立委林沛祥表示，立法院交通委員會和交通部長陳世凱等人今天考察基隆交通建設，共為基隆爭取到中央補助13.25億元，推動7項交通建設工程，充分展現中央與地方政府攜手合作，改善基隆交通的決心。

林沛祥說，身為交通委員會的立委，未來會繼續與地方合作，全力爭取中央資源與支持，提升基隆的交通建設，才能實質上改善基隆市民的通勤品質。考察過後，林沛祥在臉書列舉今天共爭取到中央補助高達13.25億元。

電動巴士計畫部分，中央將補助123輛大型及41輛中型電動巴士，大型巴士每輛公車提供約600萬元的經費補助，預計2027年完成基隆市區公車全面電動化，改善市民乘車品質。

公共運輸計畫部分，包括市區客運營運虧損補貼及票價補貼等，中央補助約1.03億元，另外補助總達3.673億元，支持推動TPASS 1200定期票與基隆市288定期票。

智慧交通計畫獲中央補助4200萬元，用於智慧交通管理中心系統升級及提升交通安全效率。自行車補助計畫，基隆自行車道建設已核定補助7498萬元，另針對「最後一哩路」計畫，中央將繼續審議，期望未來可以完善自行車租賃站及相關綠色運輸系統建設。

連接國道3號的台2己德安路北上出口匝道，目前僅一線車道產生的壅塞問題，林沛祥表示，改善工程預計明年底完成可行性評估送審，如能增設為兩線車道，將有效緩解基隆中山市區交通壓力，讓民眾免於塞車之苦。

安樂區為基隆市人口最多的區域，林沛祥說，安樂區人口未來還會繼續成長，目前主要依靠麥金路為主的聯外道路，因路幅狹小與地形影響，每天上班上課交通尖峰時段，民眾飽受塞車痛苦。未來新闢安樂區聯絡道計畫將銜接國道1號、國道3號及台62快速公路，解決麥金路一直以來交通壅塞問題。