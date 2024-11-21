基市府提明年建設需求 立委邀交通部長視察

立法院交通委員會今到基隆考察交通建設，基市府提出多項交通建設案，明年可望獲得交通部補助推動。市長謝國樑說，將持續與中央密切合作，解決多年的交通問題，讓市民享受更便捷的交通服務。

立委林沛祥、王正旭、黃珊珊和廖先翔，今天與交通部長陳世凱及交通部一級首長，一同到基隆市考察交通建設。謝國樑因出席市議會定期會接受質詢，由副市長邱佩琳出面接待，並由市府團隊向中央報告建設內容和需求。

基市府爭取明年中央補助建設項目，分別為電動公車採購、市區客運補貼、基北北桃1200及基隆市288定期票、智慧運輸系統建設計畫、公共自行車示範計畫、台2己線德安路北上出口匝道改善工程及國道1號與3號安樂區聯絡道新建工程。

陳世凱表示，基隆公共運輸需求明顯且重要，身為基隆女婿，他對地方交通狀況有深刻了解。基隆電動公車採購案符合減碳政策，將全力支持。他也對德安路匝道交通壅塞情況非常關注，承諾在經費挹注與行政協調上，與基市府共同克服相關問題。

謝國樑感謝中央對基隆市交通建設的高度重視與支持，基隆市多項交通改善計畫，離不開中央資源的挹注與專業評估。未來市府將持續努力，與中央密切合作，解決基隆多年來的交通問題，讓市民享受更便捷的交通服務，共同見證基隆交通的進步與發展。

邱佩琳也說，市府對交通議題高度重視，感謝交通部對基隆市多項建設計畫的積極支持。這些交通改善計畫將大幅提升基隆市民的通行品質，並讓城市交通更具永續性。