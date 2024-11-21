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「芥菜種會」把愛送出去 募3000份禮物送暖花東弱勢童
花蓮今天接連地震、颱風侵襲，讓原本就弱勢的家庭更加辛苦，基督教芥菜種會發起「溫馨聖誕季、把愛送出去」今天起跑，多位志工齊聚花蓮習藝所，將募來的3000份禮物，接力送到花東認養童家庭，給予溫暖。
「把愛送出去」活動，今天在芥菜種會花蓮習藝所「50＋咖啡館」前空地，與全國志工網路連線，宣告活動起跑，接著志工們將禮物一包一包搬上車，送到花東認養童家庭。
芥菜種會東區助人網中心副處長吳雅琴表示，東部地區今年受到地震、風災接連襲擊，許多家庭不僅居住安全受到威脅，甚至工作機會也沒了。這次活動為花東弱勢兒募集超過1800份兒童背包及文具組，芥菜種會花蓮習藝所培力的「織娘」團隊，也編製上百精原民編織提袋作為禮物，今天將禮物連同祝福，分送弱勢家戶。
芥菜種會表示，這次活動受到新光人壽慈善基金會、全虹企業、GEOS大世界外語學院等10家企業參與，共串聯社區力量，與社工、志工和合作教會一同參與，東區習藝所在地震後發起「以工帶振」計畫，這次也有86人次參與打包禮物，也能獲得收入
10歲童「小揚」因父親去年在工地受傷，媽媽又懷了第5個孩子，家中經濟陷入困境，芥菜種會提供生活物資、認養金等協助，也邀請「小揚」父母加入「以工帶振」團隊，這陣子在習藝所參與打包禮物，賺取收入紓解經濟困境。
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