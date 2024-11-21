基市爭取中央補助 德安路出口匝道改設2線車道改善回堵

立法院交通委員會4名立委和交通部長陳世凱，今到基隆考察。市府提出6項建設工程，估計可獲中央補助13.25億元協助完成。其中連接國道3號的台2己線德安路北上出口匝道，將增設為2線道，解決回堵問題。

立委林沛祥、王正旭、黃珊珊和廖先翔，今與陳世凱及交通部官員至基隆考察。基隆市長謝國樑出席議會總質詢，由副市長邱佩琳出面接待。一行人在市府4樓聽取交通處、工務處簡報建設方案及需求，爭取中央補助完成。

基市府爭取明年中央補助建設項目，分別為電動公車採購、市區客運補貼、基北北桃1200及基隆市288定期票、智慧運輸系統建設計畫、公共自行車示範計畫、德安交流匝道改善工程及國道1號與3號安樂區聯絡道新建工程，尋求中央支持，改善基隆交通困境。

陳世凱表示，身為「基隆女婿」，對基隆交通有深刻了解。電動公車採購案符合減碳政策，將全力支持。德安路交流道交通壅塞情況，交通部也非常關注，承諾在經費挹注與行政協調上相助，與基市府攜手解決相關問題。

台2己線就是基隆港西岸聯外道路，分設德安路、中和路交流道，是中山區往來國道3號道路。基市府交通處長王圳宏說，德安路北上出口匝道為1車道，多數車輛右轉德安路，如果有車輛要左轉，就會阻擋車流行進，增設右轉車道分流就能化解。

林沛祥表示，基隆交通建設的推動需要中央與地方政府的緊密合作，此次考察中，他再次強調基隆在大眾運輸、道路改善及捷運建設等方面的重要需求，未來他將持續爭取更多中央資源，為基隆市民打造更便捷、更安全的交通環境。