快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

基隆正濱路邊坡坍方 轎車遭埋幸無人傷

中央社／ 基隆21日電

基隆市中正區正濱路116巷道路今天疑因連日下雨，邊坡坍方，1輛轎車遭掩埋，影響通行，所幸車內無人。中正區長傅俊昇說，已通知車主儘速移車，今天應可清除土石，恢復正常行車。

傅俊昇表示，事發處位於阿根納造船廠遺構對面的上邊坡，區公所中午獲報後，第一時間派員前往查勘，並調派小山貓、鏈鋸等機具前往處置，並由台電公司配合電纜暫時斷電。

傅俊生指出，可能是近日東北季風連續降雨，造成土石鬆動滑落，目測崩落的土石方約8至10立方公尺，所幸車內沒有人員受困或受傷，警方在現場已單線交通管制，並依車號通知車主儘速將車輛移開，今天應可清除土石，恢復雙向正常行車，後續將由市府工務處委託專業技師評估後適度處置並復原。

基隆 東北季風 車主

延伸閱讀

基隆擬2年採購164輛電動公車 交通部允協助

基隆阿根納造船廠旁山壁坍方 轎車被滑落土石樹木掩埋

高雄轎車切入慢車道 機車騎士閃避怒…3分鐘擋車狠瞪慘了

影／高雄男酒駕騎機車載6歲女兒撞轎車 2人彈飛、父重傷女不治

相關新聞

「芥菜種會」把愛送出去 募3000份禮物送暖花東弱勢童

花蓮今天接連地震、颱風侵襲，讓原本就弱勢的家庭更加辛苦，基督教芥菜種會發起「溫馨聖誕季、把愛送出去」今天起跑，多位志工齊...

基市爭取中央補助 德安路出口匝道改設2線車道改善回堵

立法院交通委員會4名立委和交通部長陳世凱，今到基隆考察。市府提出6項建設工程，估計可獲中央補助13.25億元協助完成。其...

基隆阿根納造船廠旁山壁坍方 轎車被滑落土石樹木掩埋

基隆市中正區通往原住民會館的道路，原阿根納造船廠旁的山壁今午土石滑落，停在路旁的轎車被土石砸中，無人傷亡。中正區長傅俊昇...

為中華健兒加油！宜蘭縣府本周末連2天宜運、羅運戶外轉播

世界棒球12強賽進入四強複賽，中華隊前進東京，宜蘭縣府今天宣布，力挺中華健兒，將在本周末23日、24日晚間，在宜蘭運動公...

綠島、蘭嶼電車充電樁「掛零」 掛牌電動車恐難上路

政府喊2050年淨零碳排，其中欲打造離島成為低碳節能的旅遊島，從2009年推動相關補助或建置軟硬體政策，不過，推行迄今1...

地震、颱風不斷…花蓮這鄉明年發千元振興關懷金

花蓮縣今年接連遭逢地震、颱風侵襲，重創觀光，連帶影響百工百業，除了縣府發放每人3000元振興券，以農業為主的壽豐鄉，首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。