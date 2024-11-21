基隆正濱路邊坡坍方 轎車遭埋幸無人傷
基隆市中正區正濱路116巷道路今天疑因連日下雨，邊坡坍方，1輛轎車遭掩埋，影響通行，所幸車內無人。中正區長傅俊昇說，已通知車主儘速移車，今天應可清除土石，恢復正常行車。
傅俊昇表示，事發處位於阿根納造船廠遺構對面的上邊坡，區公所中午獲報後，第一時間派員前往查勘，並調派小山貓、鏈鋸等機具前往處置，並由台電公司配合電纜暫時斷電。
傅俊生指出，可能是近日東北季風連續降雨，造成土石鬆動滑落，目測崩落的土石方約8至10立方公尺，所幸車內沒有人員受困或受傷，警方在現場已單線交通管制，並依車號通知車主儘速將車輛移開，今天應可清除土石，恢復雙向正常行車，後續將由市府工務處委託專業技師評估後適度處置並復原。
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