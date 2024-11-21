快訊

霸凌案外案？新北勞檢處稽查結果出爐 北分署爆5大缺失最高罰百萬

恐引爆離職潮？馬斯克「政府瘦身計畫」曝光 強制1周5天進辦公室

「警界教科書」高雄警官罹癌退休僅5個月辭世 高雄氣爆冒險犯難獲模範

基隆擬2年採購164輛電動公車 交通部允協助

中央社／ 基隆21日電

基隆公車老舊常拋錨，引發民怨，基隆市政府計畫明年起2年內採購164輛電動公車取代；交通部長陳世凱今天說，對市府所提此項採購案，符合公共運輸減碳政策，交通部將大力協助。

立法院交通委員會委員林沛祥等，今天與陳世凱及交通部各局處主管，前往基隆市考察多項交通建設；因市長謝國樑要前往市議會接受總質詢，由副市長邱佩琳率市府團隊向中央報告包括電動公車採購、德安交流匝道改善工程、市區客運補貼、智慧運輸系統建設計畫、公共自行車示範計畫等。

在電動公車採購案中，市府預計明年採購93輛電動公車、2026年採購71輛電動公車，此外還包括公車場站及充電樁等建置，預估在2027年第3季完成交車，盼屆時達到市區公車全面電動化。

此外，德安交流匝道因長期塞車問題，市府提出調整德安路車道配置改善方案。

陳世凱表示，他對基隆非常熟悉，基隆公共運輸使用率居全國第二；針對基隆市提出的電動公車採購案，他認為這符合公共運輸減碳政策，交通部將大力協助。

至於德安交流匝道改善工程，陳世凱表示，相關管轄權問題有待釐清，交通部將與市府合作，解決交通問題。

國民黨基隆立委林沛祥表示，基隆交通建設的推動需要中央與地方政府緊密合作，未來他將持續爭取更多中央資源，為基隆市民打造更便捷、更安全交通環境。

公車 基隆 電動

延伸閱讀

赴日本加油機票難求 陳世凱：盡力協調放大機型

華航褲裝遭嫌醜 交通部長陳世凱：未來請專業設計師設計

陳世凱視察台鐵小清水溪橋 宣布提前12月21日通車

球迷想飛東京為中華隊加油 陳世凱協調2航空加開班機

相關新聞

「芥菜種會」把愛送出去 募3000份禮物送暖花東弱勢童

花蓮今天接連地震、颱風侵襲，讓原本就弱勢的家庭更加辛苦，基督教芥菜種會發起「溫馨聖誕季、把愛送出去」今天起跑，多位志工齊...

基市爭取中央補助 德安路出口匝道改設2線車道改善回堵

立法院交通委員會4名立委和交通部長陳世凱，今到基隆考察。市府提出6項建設工程，估計可獲中央補助13.25億元協助完成。其...

基隆阿根納造船廠旁山壁坍方 轎車被滑落土石樹木掩埋

基隆市中正區通往原住民會館的道路，原阿根納造船廠旁的山壁今午土石滑落，停在路旁的轎車被土石砸中，無人傷亡。中正區長傅俊昇...

為中華健兒加油！宜蘭縣府本周末連2天宜運、羅運戶外轉播

世界棒球12強賽進入四強複賽，中華隊前進東京，宜蘭縣府今天宣布，力挺中華健兒，將在本周末23日、24日晚間，在宜蘭運動公...

綠島、蘭嶼電車充電樁「掛零」 掛牌電動車恐難上路

政府喊2050年淨零碳排，其中欲打造離島成為低碳節能的旅遊島，從2009年推動相關補助或建置軟硬體政策，不過，推行迄今1...

地震、颱風不斷…花蓮這鄉明年發千元振興關懷金

花蓮縣今年接連遭逢地震、颱風侵襲，重創觀光，連帶影響百工百業，除了縣府發放每人3000元振興券，以農業為主的壽豐鄉，首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。