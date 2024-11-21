颱風帶來漂流木 台東即日起開放撿拾

颱風康芮和天兔過後台東海邊堆積漂流木，林業及自然保育署公告今天起開放撿拾，不論是否貴重木，單支重量50公斤以下，且無政府註記或烙印標記，均可自由徒手撿拾。

農業部林業及自然保育署台東分署今天公告表示，21日起至交通部中央氣象署發布下次陸上颱風警報或豪雨特報台東縣列入警戒區域為止，開放台東海岸地區保安林範圍的漂流木，民眾可徒手方式自由撿拾，但不得使用機具裁切。

撿拾期間於台東分署的知本工作站、成功工作站及大武工作站設置臨時林產物檢查站，請民眾配合辦理漂流木登記。

台東分署表示，公告期間，不論是否為貴重木，只要未經裁切，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，無政府註記或烙印標記者，民眾均可自由徒手撿拾。

撿拾的漂流木若欲加工轉售，或撿拾量體需動用車輛進行載運時，拾得人要攜帶身分證件到臨時林產物檢查站辦理登記，登記時貴重木採逐支登記，非貴重木採整批重量登記，以取得漂流木合法產權證明；若民眾撿拾漂流木為自行使用或收藏，可直接攜回，無須登記。

民眾在撿拾漂流木時，若發現有國有、公有、私有註記或烙印者，要通報台東分署或台東縣政府運回保管，後續將依民法第810條拾得漂流物規定，給予林產物價金1/10做為報酬。