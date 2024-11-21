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基隆阿根納造船廠旁山壁坍方 轎車被滑落土石樹木掩埋

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中正區正濱路116巷，原阿根納造船廠旁的山壁今午崩塌，1輛停在路旁的轎車被滑落的土石和樹木砸中，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正區正濱路116巷，原阿根納造船廠旁的山壁今午崩塌，1輛停在路旁的轎車被滑落的土石和樹木砸中，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市中正區通往原住民會館的道路，原阿根納造船廠旁的山壁今午土石滑落，停在路旁的轎車被土石砸中，無人傷亡。中正區長傅俊昇說，已連繫車主移車，今天應可清除土石，恢復雙向正常行車。

通往基隆市原住民會館的正濱路116巷，上山右側山壁今午12點多崩塌。路旁停放成排的車輛，其中1輛黑色轎車被土石和樹木砸中。警方獲報前往封閉現場，管制交通，消防局也有派員前往現場，但沒有人需要送醫。

傅俊昇表示，近幾天東北季風吹拂，基隆連日下雨，造成山壁土石鬆動導致崩塌滑落，現場有輛轎車受損，沒有人員受困或受傷。

中正區公所接獲災情通報後，立即派員前往查看，聯繫調派小山貓、鏈鋸等機具前往處置，並通報台電公司配合電纜斷電事宜，以利搶修。

傅俊昇表示，坍塌的土石預計今日可完全清除，因火116巷是4 公尺以上道路，後續將由基市府工務處委託專業技師評估，再決定復原工程施工方式。

基隆市中正區正濱路116巷，原阿根納造船廠旁的山壁今午崩塌，1輛停在路旁的轎車被滑落的土石和樹木砸中，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正區正濱路116巷，原阿根納造船廠旁的山壁今午崩塌，1輛停在路旁的轎車被滑落的土石和樹木砸中，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正區正濱路116巷，原阿根納造船廠旁的山壁今午崩塌，1輛停在路旁的轎車被滑落的土石和樹木砸中，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中正區正濱路116巷，原阿根納造船廠旁的山壁今午崩塌，1輛停在路旁的轎車被滑落的土石和樹木砸中，無人傷亡。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 崩塌

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