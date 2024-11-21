綠島、蘭嶼電車充電樁「掛零」 掛牌電動車恐難上路

政府喊2050年淨零碳排，其中欲打造離島成為低碳節能的旅遊島，從2009年推動相關補助或建置軟硬體政策，不過，推行迄今15年，台東縣綠島、蘭嶼電動車依戶籍地掛牌總數量雖有400輛，實際卻幾乎看不到電動車。縣府今年編800萬元設置充電樁，2離島也掛零。環保局坦言自然環境及後續維管問題，廠商設置意願低。

環保局表示，過去中央有補助綠島、蘭嶼設置電動機車充電站，但不到1年的時間，都被海鹽侵蝕，不僅導致內部電路板壞掉，外殼也都鏽蝕，加上島上電動車使用量少，因此，許多充電樁廠商考量先天自然環境條件及後續維管不便等因素，大多不太願意在離島設置充電樁；未來，會針對相關問題來克服，讓離島電動車有可充電。

政府利用花東建設基金、空汙基金、離島建設基金、工業局、環境部經費補助台東縣綠島及蘭嶼鄉民及汽（機）車租賃業者，將汽油動力汽（機）車更換為電動機車。縣府環保局今年超前部署，辦理2場次電動車充電樁說明會，光邀鄉鎮公所及民間業者，期望透過跨界合作，廣設充電樁，朝2050年淨零碳排邁進，打造低碳節能的旅遊島。

不過，全縣合計101處公、民營充電樁，卻沒有綠島及蘭嶼鄉，就連島上公家機關單位也未設置，等同就算有電動車開，也面臨無電可充的窘境。根據公路局台東監理站登載資料顯示，綠島鄉電動機車336輛、汽車3輛；蘭嶼鄉電動機車54輛、汽車3輛，這些車輛掛牌都依車主戶籍地登載，因此，不見得車輛在島上使用行駛。

「10年前引進的微型電動機車，已沒在跑了。」機車出租業者表示，不適合綠島、蘭嶼，耗損率高，後來都改為一般機車，街上也很少看到電動機車跑，更看不到電動汽車，有的話也都在台灣跑，印象島上這裡沒充電樁可以充電。

綠島籍議員王姷力表示，目前島內汽機車都還是以燃油動力為主，畢竟電動車價格仍比燃油車高，政府補助杯水車薪，且電車爬坡動力不足、機電設備易腐蝕等問題還未完全解決，業者考量成本效益後，自然不願意選用電動車或設電動樁。另蘭嶼籍議員董昌華說，別說一般民眾，公所或其他機關公務車採購，編列經費上限根本就買不起電動車，怎麼推電動城市、電動鄉鎮。