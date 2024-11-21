地震、颱風不斷…花蓮這鄉明年發千元振興關懷金

花蓮縣今年接連遭逢地震、颱風侵襲，重創觀光，連帶影響百工百業，除了縣府發放每人3000元振興券，以農業為主的壽豐鄉，首度編列每人1000元振興關懷金，近日獲得代表會通過，預計明年春天發放，全鄉超過1萬6000人受惠。

壽豐鄉代表會近日開議，鄉公所提出每人1000元振興關懷金預算與自治條例，在代表會中獲得審議通過。鄉公所表示，全鄉1萬6700多人，連同行政作業費約需1700萬，將於明年開春後，以現金形式發放。

鄉長曾淑懿表示，近年來鄉民共同遭遇疫情、風災、地震，透過首度發放1000元振興關懷金，關懷所有鄉民，感謝代表會的支持，鄉公所會正研議施行細則，讓明年發放作業更順利。

曾淑懿說，為感謝全鄉252位基層鄰長的辛勞，這次會期也提案為所有鄰長添購腳踏人，編入預算執行，也獲代表會通過；此外，今年新開辦的生育津貼，每胎補助2萬元，今年1到9月已核發74人；鄉民意外保險加碼提高到30萬元，今年1到9月已有4人受惠。

除了壽豐鄉以自有預算發放關懷金，花蓮縣政府也編列10億元，上月中旬發放每位縣民3000元振興券。縣府結合業者推出「振興券放大術」加碼優惠，從這個月起到明年2月28日，共持振興券到合作店家消費，單筆消費滿500元可獲得一張抽獎券，共有9次抽獎機會，可上「花蓮觀光粉絲團」臉書粉絲專頁，及「花蓮振興券便民服務網(https://www.3000-hualien.com/)」查詢。