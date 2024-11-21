聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮教保員拉扯幼童惹議 園長道歉遭連帶記過處分

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮新城鄉幼吳姓園長昨為教保員不當拉扯幼童道歉。記者王燕華／攝影
花蓮新城鄉幼吳姓園長昨為教保員不當拉扯幼童道歉。記者王燕華／攝影

花蓮縣新城鄉立幼兒園前天校外參訪廣安宮，一名教保員為讓幼童排好隊伍，多次拉扯，影片在網路流傳，引起討論。吳姓園長昨鞠躬道歉，坦承教保員動作非常不應該，已致電全班家長道歉，她及當事人都記過處分。

兩名教保員帶該幼兒園22名幼童參訪，吳姓園長表示，前天到達時天氣已有點變化，賴姓教保員可能擔心會下雨，比較心急，才會出手拉扯，昨已請各班教保員一一向家長致歉，並確認孩子沒有因此受傷，也希望家長們再給鄉幼一個機會。

吳姓園長說，她在幼教界很久，珍惜這個工作，也樂意為家長服務，發生這件事她很難過，鄉長何禮臺十分重視，指示立刻處置，當事教保員會記過，她本人有連帶責任，同樣記過。家長說下次不要再犯了，感謝家長包容，也請家長給更嚴厲督導。

鄉代傅緯豪說，鄉幼口碑很好，年年招滿，現有116名幼童，當事教保員和家長互動很好，經過說明，家長都能接受，盼教保員把幼兒當自己孩子教養，讓幼教環境更好。

教育處表示，鄉幼依規定通報，昨已派巡迴輔導員入園輔導並收集資料，明開審查小組會議審查是否受理，若受理就啟動後續調查。

幼兒園 幼教

延伸閱讀

花蓮瑞穗推廣鮮乳標章 食農教育結合體驗客家文化

北市私幼等3機構教師無敬師金可領 教育局研議納入

影／教保員粗魯拉扯幼童排隊惹議 新城幼兒園長鞠躬道歉

地牛翻身！花蓮規模4地震 最大震度2級

相關新聞

宜蘭羅東公所原地重建掀波 下周表決

宜蘭縣羅東鎮公所屋齡50年待重建，公所計畫原址重建，多名綠營民代認為，公所遷移後，原址就能改為商業用地，帶來無限發展可能...

花蓮教保員拉扯幼童惹議 園長道歉遭連帶記過處分

花蓮縣新城鄉立幼兒園前天校外參訪廣安宮，一名教保員為讓幼童排好隊伍，多次拉扯，影片在網路流傳，引起討論。吳姓園長昨鞠躬道...

廣角鏡／台東除草拉防護罩 不再怕「流彈」

台東縣環保局執行除草勤務，基於安全考量，近日加派人手拉防護罩，防止石塊及雜物噴飛，路過民眾超有感，直言「不會害怕『流彈』...

花蓮爭取震災紅單戶重建補助 政院核定每坪最高15.3萬

花蓮4月發生大地震，震損的紅黃單戶共182件，其中紅單90件，縣府今天宣布，已獲行政院核定紅單戶重建補助方案，補助比例為...

見證花東廣播史 花蓮港放送局1944重新開幕成藝文地標

位於花蓮市美崙地區的舊中廣花蓮台，原為東部唯一的放送局，已有80年歷史，花蓮縣文化局修繕活化，轉型為「花蓮港放送局194...

羅東鎮公所重建案再掀爭議…原址或遷建　代表會藍綠互槓

宜蘭縣羅東鎮公所計畫原址重建，編列明年臨時辦公室搬遷費用2858萬元。今鎮民代表會上，多名民進黨籍代表反對原址重建，重提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。