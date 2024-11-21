花蓮教保員拉扯幼童惹議 園長道歉遭連帶記過處分

花蓮縣新城鄉立幼兒園前天校外參訪廣安宮，一名教保員為讓幼童排好隊伍，多次拉扯，影片在網路流傳，引起討論。吳姓園長昨鞠躬道歉，坦承教保員動作非常不應該，已致電全班家長道歉，她及當事人都記過處分。

兩名教保員帶該幼兒園22名幼童參訪，吳姓園長表示，前天到達時天氣已有點變化，賴姓教保員可能擔心會下雨，比較心急，才會出手拉扯，昨已請各班教保員一一向家長致歉，並確認孩子沒有因此受傷，也希望家長們再給鄉幼一個機會。

吳姓園長說，她在幼教界很久，珍惜這個工作，也樂意為家長服務，發生這件事她很難過，鄉長何禮臺十分重視，指示立刻處置，當事教保員會記過，她本人有連帶責任，同樣記過。家長說下次不要再犯了，感謝家長包容，也請家長給更嚴厲督導。

鄉代傅緯豪說，鄉幼口碑很好，年年招滿，現有116名幼童，當事教保員和家長互動很好，經過說明，家長都能接受，盼教保員把幼兒當自己孩子教養，讓幼教環境更好。

教育處表示，鄉幼依規定通報，昨已派巡迴輔導員入園輔導並收集資料，明開審查小組會議審查是否受理，若受理就啟動後續調查。