宜蘭羅東公所原地重建掀波 下周表決

宜蘭縣羅東鎮公所屋齡50年待重建，公所計畫原址重建，多名綠營民代認為，公所遷移後，原址就能改為商業用地，帶來無限發展可能，反對原址重建；國民黨籍鎮長吳秋齡強調，不只廳舍重建，後續還有商業城等規畫。鎮代會將在下周表決。

羅東公所原估計重建工程費用約7億元，由於物價上漲，今年上升到約10億元，並於明年度總預算中編列2858萬3千元「臨時辦公室搬遷費用及第二期裝修費用」，本已獲得代表會共識，昨代表會審預算時，多名民進黨籍代表達反對。

民進黨籍副主席李錫欽等人表示，目前公所所在地是精華區域，若遷建機六用地，原址就可以改為商業用地，帶來無限可能，相反的，原址重建只會阻礙發展；現在公所建物既然通過耐震測試初評，沒有急迫重建需求，況且臨時辦公室也得等到宜蘭第二行政中心完成，才能搬遷。

無黨籍代表林聰文認為，機六用地取得是個大問題，就算一切順利，也得花至少2年徵收，徵收費用高達6億餘元；羅東鎮公所重建的腳步已經慢其他鄉鎮市很多，現在不是爭執的時候。

國民黨籍代表陳震宇也表示，機六用地取得時間難以估計，原址重建才是最快的方式。

吳秋齡說，公所現址是羅東鎮的中心，也是未來城鎮之心亮點計畫的重點，不只廳舍重建，後續還有商業城規畫、立體停車場與展演廳，新的公所也會供社區做活動中心；原址重建勢在必行，希望代表會全力支持，工程預算一定會盡力向中央爭取。