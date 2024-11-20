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花蓮富里11/23茶與咖啡的對話 品飲兼賞縱谷美景

中央社／ 花蓮縣20日電

花蓮富里鄉以泉豐土沃、物產富饒著稱，近年六十石山產製的蜜香紅茶在國際間大放異彩，加上高品質咖啡，鄉公所於23日舉辦「茶與咖啡的對話」品飲活動，邀民眾品味兼賞美景。

花蓮縣富里鄉公所今天表示，富里西側是中央山脊，東邊為海岸山脈，擁有充沛的水源及充足的陽光，是作物最佳的生長環境，所產出的咖啡品質高，口味香郁；此外，在這一塊土地上培育出國際金奬的好茶。

富里鄉鄉長江東成表示，也許有人認為富里不是台灣主要茶產區，但是產製的不是量，而是精、美、香，更重要的是農友重視「有機」種植；在地農友的堅持下，加上得天獨厚的地理環境，在台灣茶歷史上，留下最美、最棒的成績。

近年來，富里返鄉青農研究咖啡生長環境，發現富里非常適合咖啡（阿拉比卡）的生長；咖啡的根部對於氧的需求量大，土壤必須有良好的排水性，阿拉比卡最適宜於火山灰地質土壤，富里鄉土地正符合這些特質，且日照適宜，因此生產的咖啡品質非常高。

江東成指出，此次辦理咖啡與茶的品嚐活動，推廣在地咖啡與茶，要讓更多人知道，富里鄉除了有美景之外，更產出高品質的咖啡與世界級的茶品。訂於23日下午在六十石山山腳下的大草原，有專業的咖啡師及茶藝師沖泡，配上縱谷美景與音樂，暢快紓解身心。

咖啡 花蓮 青農

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