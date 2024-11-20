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花蓮瑞穗推廣鮮乳標章 食農教育結合體驗客家文化

中央社／ 花蓮縣20日電

花蓮瑞穗鄉公所今天下午在瑞美運動公園舉行客家文化體驗暨鮮乳標章推廣活動，數百人齊聚體驗食農教育，了解在地優質乳製品，同時展現鄉內文化特色。

瑞穗鄉逾5成人口以農為業，農產以稻米、鶴岡文旦、鳳梨花、茶葉等為大宗，酪農、畜牧、養殖也非常發達，「瑞穗鮮乳」名聞遐邇。

為推廣瑞穗鄉國產在地鮮乳，展現瑞穗酪農產業活力，花蓮縣瑞穗鄉公所與瑞穗鄉乳牛產銷班第一班將活動以食農教育方式與客家文化體驗結合。

瑞穗鄉長吳萬德致詞表示，此次活動是積極推廣客家文化和鮮乳標章的絕佳平台，公所長期致力於保存和傳承客家文化，支持本地農業發展，感謝縣政府客家事務處以及財團法人中央畜產會大力支持，給予補助讓活動順利舉辦。

活動一大亮點是食農教育挑戰，民眾完成後可獲得鮮奶與饅頭或乳牛撲滿等禮品。現場設有客語有獎徵答，透過趣味問答學習客家話，提升語言能力並了解客家文化。

另外，活動還安排傳統客家擂茶和酸柑茶DIY體驗，擂茶是客家文化中最具代表性的飲品之一，動手製作過程充滿樂趣，且茶香與堅果香氣相融合，讓人回味無窮。

酸柑茶製作則是以虎頭柑為主要材料，經歷日曬烘乾而製成，成品不僅口感獨特，還蘊含著客家人克勤克儉的精神。

現場有客家金曲歌王羅文裕，還有來自富源國中鼓陣隊、客家歌手馮翊均、花蓮客屬會瑞穗分會的歌謠班與舞蹈團、富源社區舞蹈班、閩客歌謠班多個表演團體的精彩演出，展現傳統與現代融合的藝術風貌，呈現瑞穗鄉多元的文化活力。

「鮮乳標章」是政府為使廠商能以誠信的態度製造鮮乳，為國內消費者把關所制定的行政管理措施，政府依據乳品工廠每月向酪農收購的合格生乳量及其實際產製的鮮乳，核發「鮮乳標章」，讓民眾能放心選購、安心飲用。

客家文化 花蓮 食農教育

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