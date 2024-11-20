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迎接2050淨零排放 台東縣議會促縣府訂自治條例

中央社／ 台東縣20日電

台東縣政府一級主管對碳權、碳匯議題陌生，引起台東縣議長吳秀華憂心，要求訂定淨零排放自治條例。台東縣長饒慶鈴說，盼在2040年台東自己的發電可達到供應台東家戶用電。

台東縣議會今天進行定期大會縣政總質詢，由議長吳秀華質詢縣長饒慶鈴和各科室主管。

吳秀華問現場縣府主管是否聽過2050淨零排放，主管皆舉手表示聽過。吳秀華進一步問碳權、碳匯時，僅有環保局長郭建成舉手。

吳秀華接著說，永續城市不只是個口號，2050淨零排放是非常重要的議題，對此，國發會擬定12項關鍵戰略，其中有多項與台東息息相關，台東是個很適合推動低碳的城市，這議題和各科室都有關係，不知縣政府如何因應。

饒慶鈴回答表示，台東縣政府希望在2040年的家戶用電可以達到台東縣自己發電，主要是以地熱和小水利發電為主，還有再生能源、光電等部分。

環保局長郭建成表示，台東縣溫室氣體減量執行方案110至114年目標減碳10%，經盤查111年已相較執行前109年減少4.8%。台東縣111年溫室氣體排放總量為112萬2620公噸，森林碳匯221萬1779公噸，為國內負碳排放量之地區（因資料蒐集與公開揭露，113年完成盤查為111年數據）。

因此不僅淨零還是負碳，但不會因此滿足，還是會繼續推動，尤其是產業和能源面向，例如最美的星空和慢食節活動都取得永續認證。

交通及觀光發展處長卜敏正則表示，交觀處持續推動低碳旅遊，目前有30家業者配合。教育處長蔡美瑤也表示會在學校加強相關教育。

吳秀華最後建議饒慶鈴和台東縣政府，首先應訂定淨零排放自治條例，其次是加強公務人員淨零非放的相關知識，最後則是公務機關本身的節能，例如老舊公務車汰換、綠建築等。

吳秀華 淨零

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